Hamilton réinvente sa légendaire PSR avec un écran bleu : une montre digitale qui fait revivre l’âge d’or des seventies !

in

Hamilton marque les esprits en dévoilant une nouvelle version de sa mythique PSR. Cette réinterprétation de la première montre digitale au monde arbore désormais un écran bleu électrique qui rappelle l’audace futuriste des années 70, tout en intégrant les dernières innovations technologiques du XXIe siècle.

Une icône horlogère qui a marqué toute une génération

La Hamilton Pulsar a révolutionné l’industrie horlogère dans les années 70, devenant l’une des toutes premières montres digitales au monde. Son style avant-gardiste avait séduit les plus grandes personnalités de l’époque. Cinquante ans plus tard, la marque suisse aux racines américaines célèbre cet héritage avec une édition qui conjugue nostalgie et innovation.

Un design rétro-futuriste parfaitement exécuté

La nouvelle PSR conserve les codes esthétiques qui ont fait son succès : un boîtier coussin en acier inoxydable associé à un bracelet assorti. L’ensemble est sublimé par un revêtement PVD noir qui lui confère une allure résolument contemporaine. Avec des dimensions de 40,8 x 34,7 x 13,3 mm et une étanchéité de 100 mètres, cette montre affirme sa présence au poignet tout en restant parfaitement portable.

Une technologie d’affichage révolutionnaire

L’innovation majeure réside dans son écran hybride bleu qui combine astucieusement un affichage LCD (Liquid Crystal Display) réflectif et un système OLED (Organic Light Emitting Diode) émissif. Cette prouesse technique garantit un contraste optimal et une lisibilité parfaite en toutes circonstances. La teinte bleue électrique vient enrichir une gamme qui comptait déjà un affichage rouge originel et une version verte lancée en 2022.

Un positionnement prix accessible

Commercialisée à 995 euros sur le marché français, la nouvelle Hamilton PSR se positionne comme une pièce d’exception accessible. Un tarif qui reflète le savoir-faire de la manufacture tout en restant fidèle à la philosophie de la marque de proposer des montres de haute qualité à des prix raisonnés.

Un pont entre passé et futur

En lançant cette nouvelle version de la PSR, Hamilton réussit le pari de faire revivre l’esprit pionnier des années 70 tout en s’inscrivant résolument dans son époque. L’alliance d’un design iconique et d’une technologie d’affichage moderne en fait une montre unique, capable de séduire aussi bien les nostalgiques de la première heure que les amateurs de montres contemporaines.

Une montre urbaine et polyvalente

Avec son étanchéité renforcée et son design robuste, la PSR s’impose comme une montre urbaine idéale pour un usage quotidien. Son style distinctif en fait un accessoire de caractère qui ne manquera pas d’attirer les regards, tandis que sa construction soignée garantit une durabilité à toute épreuve.

Un héritage horloger perpétué

Cette nouvelle déclinaison de la PSR témoigne de la capacité d’Hamilton à réinventer ses classiques tout en préservant leur essence. La marque prouve qu’il est possible de moderniser une icône sans la dénaturer, en respectant son ADN tout en l’enrichissant des innovations technologiques contemporaines.