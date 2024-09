Hamilton dévoile ses nouvelles Murph 2024 : héritage d’Interstellar et élégance modernisée

Hamilton, marque horlogère réputée, vient de dévoiler deux nouvelles variations de sa célèbre Murph 38mm pour 2024. Ces nouveaux modèles, inspirés de la montre iconique du film Interstellar, promettent de séduire aussi bien les fans du film que les amateurs d’horlogerie. Plongeons dans les détails de ces nouvelles créations qui allient héritage cinématographique et innovation horlogère.

Un héritage cinématographique qui perdure

La Hamilton Murph a fait ses débuts en 2014, conçue spécialement pour le film Interstellar de Christopher Nolan. Cette montre, basée sur le modèle Khaki Field de 42mm, a joué un rôle crucial dans l’intrigue du film, ce qui a suscité un vif intérêt parmi les spectateurs et les passionnés d’horlogerie.

Face à la demande croissante, Hamilton a finalement commercialisé la Murph en 2019, suivie quelques années plus tard par un modèle de 38mm qui a connu un succès retentissant. Aujourd’hui, pour 2024, la marque enrichit sa gamme avec deux nouvelles variantes :

Un modèle à cadran blanc avec bracelet en cuir

Un modèle à cadran noir avec bracelet en acier inoxydable

Le modèle blanc : une nouvelle approche visuelle

La grande nouveauté de cette année est l’introduction d’un cadran blanc pour la Murph. Cette version est proposée avec un bracelet en cuir noir rehaussé de surpiqûres blanches, créant un contraste saisissant. Hamilton compare ce jeu de contraste à l’immensité et à l’exploration de l’espace, évoquant un sentiment d’émerveillement.

Les détails du cadran ont été soigneusement adaptés pour cette nouvelle version :

Les marqueurs des heures sont soulignés de noir

Le texte et la minuterie sont en noir pour une meilleure lisibilité

Les aiguilles de style cathédrale nickelées sont conservées

Le Super-LumiNova kaki est maintenu pour la cohérence de la collection

Si le choix du Super-LumiNova kaki peut sembler discutable sur le cadran blanc, il témoigne de la volonté de Hamilton de maintenir une identité visuelle cohérente à travers toute la gamme Murph.

Le modèle noir : l’option acier inoxydable

Pour le modèle à cadran noir, Hamilton introduit pour la première fois un bracelet en acier inoxydable. Cette décision vise à offrir une meilleure durabilité et une plus grande polyvalence. Bien que l’option acier soit appréciable, les puristes et les fans d’Interstellar pourraient préférer le bracelet en cuir, plus fidèle à la montre originale du film.

Des changements subtils mais significatifs

Par rapport au modèle Murph original de 42mm, les versions 38mm présentent quelques différences notables :

L’absence du message « Eureka » en code Morse sur la trotteuse, un clin d’œil au film présent sur le modèle 42mm

Un boîtier plus compact, passant de 52mm à 44,7mm de corne à corne, offrant un meilleur confort pour les poignets plus fins

Ces changements, bien que subtils, rendent la Murph 38mm plus polyvalente et adaptée à un plus large public.

Une expérience au poignet

Le modèle à cadran blanc testé révèle quelques points intéressants :

Le bracelet en cuir, initialement très rigide, nécessite une période de rodage pour un confort optimal

La couronne, bien que volumineuse, s’avère facile à manipuler

Le contraste entre le cadran blanc et les éléments noirs offre une excellente lisibilité

Un mouvement fiable et performant

Toutes les versions de la Murph, y compris le modèle 42mm, sont équipées du calibre H-10 :

Un mouvement automatique à trois aiguilles basé sur l’ETA 2824-2

Une impressionnante réserve de marche de 80 heures

Idéal pour ceux qui aiment alterner entre plusieurs montres

Prix et disponibilité

Les nouvelles Hamilton Murph 38mm sont proposées aux tarifs suivants :

Modèle à cadran blanc avec bracelet en cuir : 895 € (prix estimé)

Modèle à cadran noir avec bracelet en acier inoxydable : 945 € (prix estimé)

Un classique moderne en constante évolution

La Hamilton Murph, née d’une collaboration cinématographique, s’est imposée comme un véritable classique moderne de l’horlogerie. Avec ces nouvelles variantes, Hamilton démontre sa capacité à faire évoluer un modèle emblématique tout en respectant son héritage.

Que vous soyez fan d’Interstellar, amateur d’horlogerie ou simplement à la recherche d’une montre élégante et polyvalente, la Murph 38mm dans ses nouvelles déclinaisons mérite certainement votre attention. Elle incarne parfaitement la rencontre entre l’histoire du cinéma et l’excellence horlogère, le tout dans un format adapté aux goûts contemporains.