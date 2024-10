H. Moser & Cie. révolutionne sa collection Pioneer avec une complication rétrograde à couper le souffle

La maison horlogère suisse H. Moser & Cie. frappe fort avec l’introduction d’une complication rétrograde dans sa célèbre collection Pioneer. Cette nouvelle montre de luxe, baptisée Pioneer Retrograde Seconds, allie technicité horlogère et design audacieux, promettant de séduire les amateurs de haute horlogerie les plus exigeants.

Une complication rétrograde qui réinvente la mesure du temps

La Pioneer Retrograde Seconds se distingue par l’intégration d’un mécanisme rétrograde des secondes, une complication horlogère aussi fascinante que complexe. Cette fonction, qui domine la partie inférieure du cadran, offre un spectacle hypnotique toutes les 30 secondes, lorsque l’aiguille effectue un retour instantané à sa position initiale.

Cette prouesse technique s’inscrit parfaitement dans la philosophie d’innovation constante de H. Moser & Cie., tout en apportant une dimension ludique et dynamique à la lecture du temps.

Un design qui allie sport et élégance

Fidèle à l’ADN de la collection Pioneer, cette nouvelle montre de luxe à complication arbore un boîtier en acier inoxydable d’un diamètre légèrement inférieur à 43 mm. Son cadran fumé bleu nuit, signature de la maison, offre un jeu de lumière fascinant grâce à son effet soleil.

L’esthétique sportive-chic de la Pioneer Retrograde Seconds en fait une pièce polyvalente, capable de briller aussi bien dans un contexte décontracté que lors d’occasions plus formelles.

Un mouvement manufacture à la hauteur des ambitions

Au cœur de cette montre de luxe bat le calibre manufacture HMC 250, véritable chef-d’œuvre de micro-mécanique. Ce mouvement automatique offre :

Une réserve de marche généreuse de 3 jours

Un système de remontage bidirectionnel à cliquet

Une fréquence de 21 600 alternances par heure

Les amateurs d’horlogerie fine apprécieront particulièrement le fond transparent en saphir, qui permet d’admirer les finitions soignées et l’architecture complexe du mouvement.

Une pièce d’exception pour collectionneurs avertis

Avec un prix de vente annoncé à 21 900 dollars (soit environ 20 500 euros), la Pioneer Retrograde Seconds se positionne clairement sur le segment du luxe horloger. Cette montre à complication s’adresse aux collectionneurs avertis, en quête de pièces alliant innovation technique et design distinctif.

H. Moser & Cie. : l’audace horlogère incarnée

Ce lancement s’inscrit dans la continuité de la stratégie audacieuse de H. Moser & Cie. Après avoir présenté cet été une collaboration remarquée avec Studio Underd0g lors des Geneva Watch Days, la maison horlogère suisse démontre une fois de plus sa capacité à surprendre et à innover.

La Pioneer Retrograde Seconds incarne parfaitement la philosophie de la marque : proposer des complications horlogères de haut vol dans des designs contemporains et épurés.

Une montre de luxe qui redéfinit les codes de l’horlogerie sportive

Avec la Pioneer Retrograde Seconds, H. Moser & Cie. réussit le pari de proposer une montre de luxe à complication qui ne sacrifie ni le style, ni la lisibilité. Cette pièce démontre qu’il est possible d’intégrer des mécanismes horlogers complexes dans une montre au look résolument sportif et moderne.

Pour les amateurs d’horlogerie fine en quête d’une pièce unique alliant technicité et élégance décontractée, la Pioneer Retrograde Seconds s’impose comme un choix de premier ordre. Elle incarne à merveille le savoir-faire horloger suisse tout en apportant une touche de fraîcheur et d’originalité à un secteur parfois perçu comme traditionnel.

Les collectionneurs et passionnés intéressés par cette montre de luxe à complication peuvent d’ores et déjà se renseigner auprès des boutiques H. Moser & Cie. ou sur le site officiel de la marque. Nul doute que cette édition limitée saura trouver rapidement preneurs auprès des connaisseurs les plus exigeants.