H. Moser & Cie. Ressuscite le « Dragon Vert » avec la Streamliner Centre Seconds Matrix Green

Aux côtés d'une nouvelle déclinaison Purple Haze, H. Moser & Cie. dévoile deux nouvelles itérations de la Streamliner Centre Seconds, arborant des cadrans Matrix Green et Purple Haze.

Le retour très attendu de la « Green Dragon »

Surnommée « Green Dragon » par les collectionneurs, la Matrix Green a été introduite pour la première fois en 2020 et a rencontré un succès fulgurant. Face à une demande écrasante, la marque avait dû interrompre les commandes pour ce modèle original. L'attente en valait la peine : cette nouvelle version tant attendue s'accompagne de raffinements supplémentaires, notamment un nouveau mouvement HMC 201 et un logo transparent en laque.

Mouvement visible à travers le fond saphir

Calibre automatique battant à 21 600 alternances/heure

Réserve de marche de trois jours

Un design emblématique sublimé par de nouvelles teintes

Sur le plan esthétique, la Matrix Green arbore le même cadran fumé, enchâssé dans un boîtier en acier de 40 mm et le bracelet intégré signature de Moser. En parallèle, Purple Haze est une toute nouvelle teinte spécifiquement introduite pour ce modèle.

Disponibilité et prix

Les deux variantes de couleur sont proposées au prix de 21 900 CHF (environ 21 400 €) et sont disponibles sur demande auprès de H. Moser & Cie.

Avec ces deux nouvelles déclinaisons de la Streamliner Centre Seconds, H. Moser & Cie. prouve une fois de plus son expertise dans la création de garde-temps avant-gardistes, alliant performances techniques et design audacieux. La résurrection très attendue de la « Green Dragon » et l'introduction de la captivante Purple Haze témoignent de la capacité de la marque à se réinventer sans cesse, pour le plus grand plaisir des amateurs de belle horlogerie.