H. Moser & Cie. et Studio Underd0g : Une collaboration haute en couleur dévoilée aux Geneva Watch Days

Deux marques horlogères aux univers distincts s’unissent pour créer un duo de montres vibrant et audacieux. Cette collaboration inattendue entre la manufacture suisse H. Moser & Cie. et le jeune studio britannique Underd0g promet de secouer les codes de l’horlogerie de luxe.

Un mariage improbable entre tradition et audace

La collaboration entre H. Moser & Cie., manufacture réputée pour son horlogerie haut de gamme, et Studio Underd0g, marque britannique connue pour son approche décalée du design, surprend et séduit :

– Dévoilement lors des Geneva Watch Days 2024

– Deux modèles inspirés par le fruit de la passion

– Édition limitée à 100 sets, vendus uniquement en duo

Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie., explique : « Cette collaboration est alimentée par une passion partagée – une passion pour la création de montres qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais véritablement artistiques. »

H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit : L’élégance revisitée

Ce modèle réinvente le calendrier perpétuel emblématique de la marque :

– Boîtier en acier de 42 mm

– Cadran principal en laque violette avec motif soleil

– Sous-cadran en émail Grand Feu sur base or jaune 18 carats

– Mouvement manufacture HMC 800 avec 7 jours de réserve de marche

– Fond transparent pour admirer le calibre

Studio Underd0g 03SERIES Passi0n Fruit : L’exubérance maîtrisée

Ce modèle incarne l’esprit décalé de Studio Underd0g :

– Boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm

– Cadran dégradé ambre sur base violette avec finition brossée radiale

– Mouvement Sellita SW510 M à remontage manuel

– Bracelet en cuir de veau noir cousu main

Une expérience horlogère unique pour les collectionneurs

Cette collaboration vise à offrir une expérience inédite aux amateurs d’horlogerie :

– Mélange des codes de l’horlogerie traditionnelle et du design contemporain

– Production limitée à 100 exemplaires

– Prix de vente : 60 000 € pour le set de deux montres

L’objectif est de « créer une expérience amusante et inoubliable pour les collectionneurs », selon Edouard Meylan.

Un pont entre deux mondes horlogers

Cette collaboration illustre une tendance croissante dans l’industrie horlogère :

– Rapprochement entre marques établies et jeunes créateurs

– Volonté de séduire une nouvelle génération de collectionneurs

– Exploration de nouveaux territoires esthétiques

L’avenir des collaborations horlogères

Le succès de ce partenariat pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives similaires :

– Démocratisation de l’horlogerie de luxe

– Stimulation de la créativité dans l’industrie

– Opportunités pour les jeunes marques de gagner en visibilité

La collaboration entre H. Moser & Cie. et Studio Underd0g marque un tournant dans l’industrie horlogère de luxe. En associant l’expertise technique d’une manufacture prestigieuse à l’audace créative d’un jeune studio, ce projet repousse les limites de l’horlogerie traditionnelle. Les amateurs de montres peuvent s’attendre à voir émerger de plus en plus de collaborations inattendues, insufflant un vent de fraîcheur dans un secteur souvent perçu comme conservateur.