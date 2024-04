Gucci révolutionne ses classiques pour la grande semaine de l’horlogerie

Lors du Watches & Wonders 2024, la célèbre marque italienne présente ses nouveautés, affirmant son statut de grande maison horlogère avec des pièces qui redéfinissent l'élégance et la sophistication.

Une transition vers des montres de haute horlogerie

Gucci, bien connue pour ses créations dans le monde de la mode, s'est imposée depuis plusieurs années comme une référence incontournable dans l'industrie horlogère. Avec le lancement de modèles mécaniques de haute qualité, la maison italienne s'éloigne des simples montres de mode pour offrir des pièces qui rivalisent avec les géants de l'horlogerie.

Introduction de modèles mécaniques sophistiqués

Départ des montres de mode traditionnelles

Les innovations marquantes de Gucci au Watches & Wonders 2024

Durant le salon Watches & Wonders 2024, Gucci a dévoilé ses nouveaux modèles de montres, parmi lesquels le repetiteur de minutes 25h, le tourbillon esqueleto, et les collections Interlocking et G-Planetarium. Ces créations mettent en avant l'engagement de Gucci pour un design audacieux associé à une exécution artisanale précise.

Présentation de complications horlogères avancées

Designs innovants et matériaux de premier choix

Le Gucci 25h et ses nouveautés

Le modèle 25h de Gucci continue de surprendre avec l'introduction de deux nouvelles références de 40 mm qui mettent en lumière une complication majeure de l'horlogerie : la répétition de minutes. Cette fonction complexe est activée par un innovant bisel rotatif, permettant à Gucci de se positionner avantageusement dans le secteur des montres de luxe.

Nouvelles références enrichissant la série 25h

Complication de répétition de minutes avec activation par bisel rotatif

La montre Gucci 25h Skeleton Tourbillon

Le Gucci 25h Skeleton Tourbillon révèle un mouvement squeletté à travers une boîte en cristal de saphir, mettant en avant l'artisanat raffiné de la maison. Disponible en plusieurs couleurs assorties à des bracelets en peau d'alligator, ce modèle est un exemple frappant de l'élégance et de l'innovation de Gucci dans le monde de l'horlogerie fine.

Caisse en cristal de saphir transparente dévoilant le mouvement

Disponibilité en plusieurs couleurs avec finitions de haute qualité

Détails sur la collection Gucci Interlocking

La collection Interlocking de Gucci présente une fusion de complications avec un tourbillon volant et un module d'heure sautante. Cette montre non seulement défie la gravité avec son tourbillon mais enchante également avec un design d'indices modernes et un minuterie entouré d'une couche d'aventurine scintillante.

Combinaison de complications pour une précision améliorée

Design avant-gardiste avec des matériaux luxueux

Introduction de la collection Gucci G-Planetarium

La collection G-Planetarium introduit une complication unique avec le Tourbillon Volante Horas Danzantes. Encadrée de joyaux et de diamants, cette montre est un véritable spectacle visuel, combinant luxe et précision horlogère dans un design innovant.

Esthétique riche avec pierres précieuses et diamants

Fonctionnalité unique avec tourbillon danseur

Gucci, un nom de prestige dans l'horlogerie

Avec ces innovations et créations, Gucci confirme sa position de leader dans le domaine de l'horlogerie de luxe. L'introduction de modèles avancés et élégamment conçus souligne l'évolution de Gucci d'une maison de mode à une véritable puissance horlogère, prête à rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie.