Gris coloré : 14 montres aux cadrans gris

Les montres tendances des dernières années étaient principalement bleues et vertes. Maintenant, une nouveauté complète : le gris. Prenez quelques minutes pour découvrir certaines des montres grises les plus passionnantes d’aujourd’hui et plongez dans la diversité des couleurs. C’est du temps bien investi.

Bell & Ross BR 05 Grey Steel

Boîtier en acier inoxydable, 40 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; Calibre BR-CAL.321 avec rotor ajouré en forme de roue (Sellita SW300-1), automatique, réserve de marche de 38 heures ; bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante. 4 400 € sur bracelet en caoutchouc, 4 900 € sur bracelet en acier.

Armin Strom Tribute 1

Acier inoxydable, 38 mm de diamètre, étanche à 50 mètres ; Calibre manufacture AMW21 décoré à la main, remontage manuel, barillet intégré dans le cadran avec pont en or blanc, réserve de marche de 100 heures ; bracelet en veau gris Alcantara avec boucle déployante en acier inoxydable ; limité à 25 pièces. 15 600 €

Chopard Alpine Eagle

Boîtier en acier inoxydable, 41 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; Calibre manufacture 01.01-C, automatique, chronomètre, réserve de marche de 60 heures ; bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante. 12 800 €

Les montres sont devenues nettement plus colorées au cours de la dernière décennie. En 2010, les montres de luxe étaient encore principalement achromatiques – avec des cadrans blancs ou noirs et des boîtiers en acier argenté, au maximum il y avait une aiguille rouge. Mais cette situation a vite changé. Les cadrans et bracelets colorés sont devenus plus fréquents, et des matériaux comme le caoutchouc ont invité les designers à jouer avec les couleurs. Dans la seconde moitié de la décennie, les montres sont d’abord devenues bleues, puis de plus en plus de modèles sont apparus en vert. Ces tendances se poursuivent encore aujourd’hui. Mais en 2021, une couleur complètement différente est entrée sur le devant de la scène : le gris.

Longines Hydroconquest

Acier inoxydable, 41 mm de diamètre, partiellement revêtu PVD, insert de lunette en céramique, étanche à 300 mètres ; Calibre L888.5 (ETA A31.L11), automatique, réserve de marche de 72 heures ; bracelet en caoutchouc avec boucle déployante à boutons-poussoirs de sécurité. 1 800 €

Nomos Glashütte Club Campus 38 Absolute Gray

Acier inoxydable, 38,5 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; fond de boîtier pouvant être gravé avec jusqu’à 88 caractères ; Calibre Alpha, remontage manuel, réserve de marche de 43 heures ; bracelet en veau suédé anthracite. 1 650 €

Hublot Big Bang Integral Grey Ceramic

Boîtier en céramique, 42 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; Calibre manufacture HUB 1280, automatique, réserve de marche de 72 heures ; bracelet en céramique avec boucle déployante en titane. 23 100 €

La surprise, c’est qu’aucune de ces montres grises n’a l’air grise — du moins, pas dans le sens où les gens associent souvent le gris — terne, ennuyeux ou discret. Ces montres sont différentes. Elles montent sur une scène horlogère beaucoup plus colorée et diversifiée que jamais. Aujourd’hui, toutes les couleurs sont concevables, même pour une montre de luxe, tant en termes de faisabilité technique que d’acceptation du public. Une montre grise pourrait tout aussi bien être verte, bleue ou rouge. Dans ce contexte, le choix conscient du gris devient une déclaration, et l’effet est totalement différent de ce qu’il aurait été en 2010.

Bulgari Octo Finissimo Perpetual Calendar

Titane, 40 mm de diamètre, 5,8 mm d’épaisseur (le calendrier perpétuel le plus fin du monde) ; Calibre manufacture BVL 305, automatique avec micro-rotor, réserve de marche de 60 heures ; bracelet en titane avec boucle déployante en titane. 59 000 €

Tutima Glashütte Flieger

Acier inoxydable, 41 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; mouvement automatique ETA 2836 modifié ; bracelet en cuir Horween avec boucle ardillon. 1 650 €

Oris Big Crown Hölstein Edition 2021

Acier inoxydable, 38 mm de diamètre, étanche à 50 mètres ; fond gravé avec l’ours Oris ; Calibre manufacture 403, automatique, résistant aux champs magnétiques, réserve de marche de 120 heures ; bracelet en cuir gris avec système de changement rapide ; limité à 250 pièces. 3 900 €

En même temps, le gris est l’antithèse au monde de la diversité colorée. Il invite son spectateur à se reposer, à faire une pause et à prendre un moment de répit. Le gris a une autre qualité fascinante : il n’est pas unidimensionnel car tous les gris ne sont pas les mêmes. D’une part, cela est dû aux proportions de blanc et de noir, qui rendent le gris plus foncé ou plus clair. D’autre part, certains tons de gris semblent presque colorés car ils changent de teinte en fonction de l’éclairage, passant au vert, bleu ou brun.

Sinn 358 Sa Flieger DS

Acier inoxydable, 42 mm de diamètre, étanche à 100 mètres, protégé contre les basses pressions par la technologie Ar-Dehumidifying ; cadran avec motif décoratif réalisé à la main ; Calibre Sellita SW500, automatique avec fonction chronographe ; bracelet en textile avec boucle ardillon. 3 050 €

Tudor Black Bay Fifty-Eight 925

Boîtier en argent, lunette avec insert en aluminium, 39 mm de diamètre, étanche à 200 mètres ; Calibre manufacture MT5400 avec spiral en silicium, automatique, chronomètre, réserve de marche de 70 heures ; bracelet textile taupe avec bande argentée, boucle ardillon. 4 300 €

Norqain Adventure Sport

Boîtier en acier inoxydable, lunette avec insert en céramique, 42 mm de diamètre, étanche à 100 mètres ; Calibre NN08 (SW 200-1), automatique, réserve de marche de 38 heures ; bracelet en acier inoxydable avec boucle déployante. 2 190 €

A. Lange & Söhne Odysseus

Boîtier en or blanc, 40,5 mm de diamètre, étanche à 120 mètres ; Calibre manufacture L155.1, automatique, réserve de marche de 50 heures ; bracelet en caoutchouc avec boucle ardillon. 43 500 €

Seiko Prospex 1970 Diver’s Modern Re-interpretation SPB237

Boîtier en acier inoxydable, 42,7 mm de diamètre, étanche à 200 mètres ; Calibre manufacture 6R35, automatique, réserve de marche de 70 heures ; bracelet en polyester avec boucle ardillon. 1 300 €