Greubel Forsey lance la Nano Foudroyante EWT : une innovation horlogère révolutionnaire

Pour célébrer son 20e anniversaire, la Maison horlogère Greubel Forsey dévoile sa dixième « Invention Fondamentale » avec la Nano Foudroyante EWT, une montre révolutionnaire qui marque une nouvelle étape dans l’innovation horlogère de haute précision. Ce modèle d’exception associe un foudroyante perpétuelle et un tourbillon volant à remontage manuel unique au monde.

Un design compact et raffiné dans un boîtier en or blanc et tantale

La Nano Foudroyante EWT de Greubel Forsey affiche un diamètre de 37,9 mm, un format relativement compact pour une montre dotée de mécanismes aussi complexes. Ce modèle se distingue par son boîtier en or blanc, surmonté d’une lunette en tantale, un métal rare et extrêmement résistant. Cette combinaison confère à la montre un style élégant et moderne, tout en accentuant sa robustesse.

Le cadran présente une construction en plusieurs niveaux, entièrement réalisé en or avec une finition rhodiée. Un anneau d’heures et un cercle des minutes laqués de noir viennent compléter l’esthétique, tout en offrant une excellente lisibilité. Une ouverture subtile dévoile les mouvements internes du tourbillon ainsi que le mécanisme unique de la seconde foudroyante, créant un effet visuel saisissant à chaque seconde.

Un mécanisme unique avec tourbillon volant et seconde foudroyante

La Nano Foudroyante EWT introduit un concept inédit de « foudroyante perpétuelle », permettant à la montre de mesurer les fractions de secondes avec une précision extrême. Le tourbillon volant, disposé de manière à être visible depuis le cadran, constitue l’un des éléments centraux de cette pièce, assurant une stabilité et une précision accrues. Ce mécanisme de haute complication est conçu pour compenser les effets de la gravité, une caractéristique rare qui positionne Greubel Forsey à l’avant-garde de l’horlogerie moderne.

En plus du tourbillon, la seconde foudroyante offre un affichage rapide de la fraction de seconde, donnant l’impression que l’aiguille « éclate » à chaque seconde, d’où son nom foudroyante. Cette fonctionnalité est non seulement un exploit technique, mais également un spectacle visuel remarquable, particulièrement prisé des passionnés d’horlogerie de précision.

Une réserve de marche d’un jour pour un modèle à remontage manuel

Contrairement à de nombreux modèles de haute horlogerie, la Nano Foudroyante EWT adopte un mécanisme de remontage manuel offrant une réserve de marche d’un jour. Ce choix technique, bien que demandant une attention quotidienne de la part du porteur, s’inscrit dans une démarche de pure tradition horlogère. Greubel Forsey a délibérément opté pour une autonomie courte, permettant aux composants d’optimiser leur performance sur un cycle plus court.

Le fond du boîtier est entièrement transparent, dévoilant le mouvement complexe et la précision des finitions, caractéristiques du savoir-faire de Greubel Forsey. Cette vue directe sur les rouages internes permet d’apprécier pleinement l’artisanat exceptionnel et l’attention au détail qui font la réputation de la Maison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Greubel Forsey (@greubel.forsey)

Un modèle exclusif et limité à seulement 11 exemplaires

Greubel Forsey est renommé pour la production de montres en édition limitée, et la Nano Foudroyante EWT ne fait pas exception. Ce modèle est produit en seulement 11 exemplaires, renforçant ainsi son exclusivité et sa rareté. Cette édition limitée s’adresse aux collectionneurs et amateurs d’horlogerie d’exception, prêts à investir dans une pièce unique en son genre.

Le prix de cette montre atteint les 465 000 CHF (environ 538 000 USD ou 500 000 €), un tarif qui reflète non seulement la rareté de la pièce mais aussi les innovations techniques et l’expertise horlogère incomparables de la marque. Pour les passionnés, il s’agit d’un investissement dans une œuvre d’art fonctionnelle et d’une prouesse technologique hors norme.

Greubel Forsey et ses Inventions Fondamentales : un héritage horloger inégalé

La Nano Foudroyante EWT incarne la dixième « Invention Fondamentale » de Greubel Forsey, un concept unique qui définit les innovations majeures développées par la Maison au cours des deux dernières décennies. Ces inventions ont permis à la marque de repousser les limites de la précision, du design et de l’ingénierie horlogère.

Les précédentes « Inventions Fondamentales » comprennent des avancées telles que le Double Tourbillon 30°, la Grande Sonnerie et d’autres mécanismes sophistiqués qui ont placé Greubel Forsey au sommet de l’horlogerie de luxe. Avec la Nano Foudroyante EWT, la marque continue de renforcer son statut de pionnière en matière d’innovation, inspirant toute l’industrie horlogère par ses créations révolutionnaires.

Une montre pour les collectionneurs en quête de rareté et d’innovation

La Nano Foudroyante EWT s’adresse aux collectionneurs et amateurs d’horlogerie les plus exigeants, ceux qui recherchent non seulement une montre de prestige, mais également une prouesse technique et esthétique. Avec ses fonctionnalités avancées et sa production ultra-limitée, elle incarne l’essence même de la haute horlogerie contemporaine.

En cette année de célébration pour son 20e anniversaire, Greubel Forsey réaffirme son engagement envers l’innovation et la perfection technique. Ce modèle exceptionnel pourrait bien redéfinir les standards du luxe et de la complexité horlogère, laissant une empreinte durable dans l’histoire de l’horlogerie.