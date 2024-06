Grand Seiko SBGW305 contre King Seiko SJE089

Un duel entre deux branches de Seiko qui ont propulsé la marque vers de nouveaux sommets.

L’histoire de Grand Seiko et King Seiko

L’histoire de Grand Seiko et King Seiko remonte aux années 1960. À cette époque, Suwa Seikosha (Grand Seiko) et Daini Seikosha (King Seiko) cherchaient à développer des mouvements de haute précision. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette quête n’était pas motivée par l’animosité. Avec la révolution du quartz, ce voyage a complètement changé et Grand Seiko et King Seiko ont disparu au milieu des années 1970. Aujourd’hui, Grand Seiko est une marque haut de gamme devenue indépendante en 2017, tandis que King Seiko a été relancée en tant que ligne dans le catalogue de Seiko en 2022. Grand Seiko est une marque haut de gamme, tandis que King Seiko comble le fossé entre Seiko et Grand Seiko. Mais à quel point sont-ils proches aux yeux des amateurs de montres ? Vous avez le dernier mot !

Jorg : Grand Seiko SBGW305

J’adore Grand Seiko car la marque se concentre sur le produit. Les montres sont les véritables vedettes du spectacle. La marque ne cherche pas à vendre une image basée sur des ambassadeurs de marque ou des affiliations marketing de luxe. Il s’agit de créer les meilleures montres, et cela depuis les années 1960. C’est exactement pourquoi tant d’amateurs de montres aiment Grand Seiko, et je suis certainement l’un d’eux.

Ce qui rend cette Grand Seiko spéciale

Alors, qu’est-ce qui rend cette Grand Seiko si spéciale par rapport à des montres similaires dans la collection, comme la SBGW301 à cadran ivoire introduite simultanément ? La SBGW305 est l’une de ces montres qui, au premier coup d’œil, attire votre attention. Ensuite, après un examen plus attentif, un véritable enthousiasme s’installe.

La combinaison de facteurs qui en fait une gagnante :

Esthétique monochromatique excitante et familière

Boîtier rond traditionnel avec cadran argenté soleil et bracelet élégant en grains de riz

Boîtier et bracelet finis méticuleusement

Les mouvements Grand Seiko sont un facteur clé

Une autre grande raison est les mouvements. Passer des calibres Seiko aux calibres Grand Seiko est une nette amélioration. Le King Seiko SJE089 de Robert-Jan est alimenté par le très capable mouvement Seiko 6L35, mais il n’est pas à la hauteur du calibre 9S64 de Grand Seiko qui équipe la SBGW305. Ce mouvement à remontage manuel est supérieur en spécifications, précision, construction et finition. Le calibre 4Hz offre une réserve de marche généreuse de 72 heures, des secondes arrêtantes et une précision de +5 à -3 secondes par jour, contre +15 à -10 secondes par jour pour le 6L35.

Le prix et la qualité

Vous devrez payer une prime élevée pour obtenir cette Grand Seiko, qui coûte 5 800 € contre 3 400 € pour le King Seiko SJE089. Mais ce que vous obtenez en retour est meilleur et beaucoup plus impressionnant. Bien que j’aime que Seiko ait ressuscité le nom King Seiko, il reste encore du travail à faire pour que King Seiko comble véritablement le fossé entre Seiko et Grand Seiko.

Robert-Jan : King Seiko SJE089

J’adore l’histoire de Seiko et de ses collections Grand Seiko et King Seiko qui se sont affrontées dans les années 1960. Les deux ont complètement disparu du catalogue de la marque au milieu des années 1970. Grand Seiko a fait son retour en premier avec une montre à quartz en 1988. King Seiko n’est revenu que récemment, d’abord avec une réédition limitée fin 2020/début 2021, puis une série de modèles de production régulière un an plus tard.

Le positionnement de King Seiko

Alors que King Seiko et Grand Seiko étaient au même niveau dans les années 1960, ils jouent aujourd’hui dans des ligues différentes. Grand Seiko est une marque haut de gamme du Japon, et King Seiko vise un public différent. Avant la réintroduction de King Seiko, la collection Presage était la plus proche des montres Grand Seiko haut de gamme. Les montres King Seiko semblent se positionner entre Presage et Grand Seiko, se concentrant fortement sur le langage de design de Seiko des années 1960.

Qualité et finition superbes pour 2 400 € de moins que le GS

Si vous voulez une Grand Seiko, vous n’allez pas vous contenter de moins. Cependant, si vous cherchez simplement une montre impressionnante qui démontre les compétences horlogères japonaises, vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 5 000 € ces jours-ci. King Seiko offre juste cela – une belle montre inspirée du patrimoine avec des surfaces polies miroir, des aiguilles facettées et un bracelet incroyablement confortable et esthétique.

Le mouvement Seiko 6L35

Le King Seiko SJE089 a un diamètre de 38,6 mm et une épaisseur modeste de 10,7 mm. Cela signifie qu’elle est environ un millimètre plus large que la Grand Seiko de Jorg, mais aussi un millimètre plus fine. À l’intérieur, il y a un mouvement Seiko 6L35, prenant les choses (précision) un peu plus au sérieux que le mouvement 6R31 que l’on trouve dans les King Seiko plus abordables autour de 1 800 €. Bien sûr, ce n’est toujours pas un mouvement 9S (Grand Seiko), et c’est là que se trouve la principale différence entre le KS et le GS.

Conclusion du débat

Alors, vous préférez être grand ou roi ? La SBGW305 à 5 800 € est presque la montre mécanique la plus abordable de la gamme Grand Seiko, tandis que la SJE089 à 3 400 € est en haut de gamme pour la collection King Seiko. Les deux montres se rapprochent incroyablement en termes de finition, et la principale différence réside dans le mouvement. Laquelle choisirez-vous ? Opterez-vous pour la SBGW305 avec un calibre à remontage manuel selon les standards Grand Seiko ou économiserez-vous de l’argent avec la belle King Seiko équipée du mouvement 6L35 ? Votez maintenant et n’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.

