Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT 44GS : la montre qui allie élégance japonaise et prouesses techniques

Grand Seiko célèbre le 55e anniversaire de son iconique modèle 44GS avec une édition limitée qui repousse les limites de l’horlogerie. Découvrez comment cette montre combine design raffiné, fonctionnalités avancées et innovation technique pour séduire les amateurs les plus exigeants.

Un design élégant qui cache une montre polyvalente

La Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT 44GS 55th Anniversary se distingue par :

Un cadran blanc finement texturé

Des aiguilles facettées

Des index appliqués

Un boîtier presque entièrement poli

Ces éléments esthétiques sont complétés par des fonctionnalités pratiques :

Un affichage GMT avec aiguille 24 heures bleue

avec aiguille 24 heures bleue Une date parfaitement intégrée à 3 heures

à 3 heures Un système de réglage rapide du fuseau horaire

Des matériaux innovants pour un confort optimal

Grand Seiko a choisi des matériaux de pointe pour cette édition limitée :

Un boîtier en alliage de titane haute intensité

Un bracelet assorti pour un poids total de seulement 105 grammes

pour un poids total de seulement 105 grammes Un polissage Zaratsu pour des surfaces réfléchissantes sans distorsion

Un cadran inspiré de la tradition japonaise

Le cadran de cette Grand Seiko rend hommage à la culture nippone :

Une texture rappelant le papier des portes coulissantes japonaises

Un effet subtil visible uniquement de près

visible uniquement de près Une apparence lisse et blanche à distance

Un mouvement manufacture aux performances exceptionnelles

Le calibre 9S86 qui anime cette montre se distingue par :

Une fréquence élevée de 36 000 alternances par heure

Une précision garantie entre -3 et +5 secondes par jour

Un système de remontage Magic Lever bidirectionnel

bidirectionnel Une réserve de marche de 55 heures

Des composants exclusifs fabriqués en interne

Grand Seiko pousse l’excellence jusqu’à produire ses propres :

Ressorts de barillet

Spiraux en alliage haute performance

en alliage haute performance Rotor squelette en titane avec finition dorée par électrolyse

Une édition limitée pour collectionneurs avertis

La Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT 44GS 55th Anniversary est :

Limitée à 1 200 exemplaires dans le monde

dans le monde Proposée au prix de 8 000 euros

Un hommage au modèle 44GS de 1967 qui a défini le style Grand Seiko

Grand Seiko démontre avec cette édition limitée sa capacité à combiner l’élégance traditionnelle japonaise avec des prouesses techniques de pointe. La Hi-Beat 36000 GMT 44GS 55th Anniversary incarne parfaitement la philosophie de la marque, alliant subtilité esthétique et performance horlogère. Limitée à 1 200 pièces, cette montre s’adresse aux collectionneurs et amateurs exigeants en quête d’un garde-temps unique, à la fois raffiné et fonctionnel.