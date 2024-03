Grand Seiko dévoile un bijou d’horlogerie à 7400 euros : Un investissement de choix pour les amateurs de luxe

Découvrez la dernière merveille de Grand Seiko, une montre de luxe qui combine élégance classique et modernité à un prix qui défie toute concurrence dans le segment haut de gamme.

L'innovation au cœur de la tradition

Grand Seiko, réputé pour son excellence horlogère, enrichit sa gamme avec une création qui ne manquera pas de séduire les connaisseurs. S'inspirant de la beauté éphémère de la nature, la marque a récemment révélé une pièce exceptionnelle lors de l'événement Watches and Wonders 2023, mettant en avant une modernisation de ses modèles emblématiques 44GS Hi-Beat 36000 et Hi-Beat 36000 GMT. Cette innovation est incarnée par l'introduction de l'Ever-Brilliant Steel, un alliage révolutionnaire qui promet résistance et éclat inégalés.

Une conception inspirée par la nature

Le nouveau modèle, la SBGH345, se distingue par un design inspiré par le Mont Iwate, visible depuis le studio historique de Shizukuishi où sont conçues ces merveilles mécaniques. Le cadran rouge, évoquant un coucher de soleil sur ce stratovolcan japonais, ajoute une touche de majesté à cette montre déjà exceptionnelle par sa technicité.

Des caractéristiques techniques de pointe

Avec un boîtier de 40 mm en Ever-Brilliant Steel, cette montre n'est pas seulement un plaisir pour les yeux, mais aussi une prouesse technique. Elle est propulsée par le calibre automatique 9S85, offrant une réserve de marche de 55 heures et une étanchéité jusqu'à 10 bars, alliant ainsi esthétique raffinée et performance inébranlable.

Une offre exclusive à ne pas manquer

Disponible dès le 1er mars exclusivement sur la boutique en ligne de Grand Seiko, cette montre est proposée à 7400 euros. Une occasion en or pour les amateurs de montres de luxe à la recherche d'une pièce à la fois chic, classique et dotée d'un caractère unique.

Grand Seiko continue de marquer l'histoire de l'horlogerie avec ses créations qui transcendent le temps. La SBGH345 n'est pas qu'une montre, c'est un investissement dans l'art, la précision et la beauté. Une opportunité pour les passionnés d'ajouter à leur collection une pièce qui, bien plus qu'un instrument de mesure du temps, est une célébration de l'artisanat et de l'innovation.