Grand Seiko dévoile l’Evolution 9 SLGA025 : quand l’innovation horlogère rencontre la beauté naturelle du Japon

Grand Seiko frappe fort avec sa nouvelle SLGA025, un modèle qui allie technologie Spring Drive de pointe et esthétique inspirée des eaux scintillantes de la vallée d’Atera. Cette montre incarne parfaitement l’esprit d’innovation et le savoir-faire artisanal qui font la renommée de la marque japonaise.

L’Evolution 9 : l’héritage Grand Seiko revisité

La collection Evolution 9, lancée en 2020 pour célébrer les 60 ans de Grand Seiko, représente une nouvelle interprétation du design iconique de la marque. S’inspirant du modèle 44GS de 1967, cette ligne offre une vision moderne de l’identité Grand Seiko, tout en intégrant les dernières avancées technologiques de la manufacture.

La SLGA025 s’inscrit dans cette lignée, reprenant les codes esthétiques de ses prédécesseurs tout en apportant sa touche d’originalité. Elle peut être vue comme une évolution de la SLGA007 limitée de 2021 ou une variation de cadran de la SLGA019 en titane lancée en 2023.

Un boîtier en titane alliant légèreté et robustesse

Le boîtier de la SLGA025 est façonné dans l’alliage de « titane haute intensité » propre à Grand Seiko. Ses dimensions sont identiques aux autres modèles Spring Drive 5 jours de la collection Evolution 9 :

Diamètre : 40 mm

Épaisseur : 11,8 mm

Entraxe : 22 mm

Longueur totale : 47,9 mm

La montre est dotée d’un verre saphir bombé traité antireflet sur sa face interne et d’un fond transparent vissé. La couronne vissée à 3 heures assure une étanchéité de 100 mètres.

Un cadran inspiré par les eaux de la vallée d’Atera

Le cadran de la SLGA025 est un véritable hommage à la nature japonaise. Sa teinte bleu-vert et son motif brossé asymétrique évoquent le mouvement des eaux de la rivière Atera, située dans la préfecture de Nagano, berceau des montres Spring Drive de Grand Seiko.

Les index appliqués offrent un aspect tridimensionnel grâce à leurs surfaces finement rainurées et leurs facettes polies. Les aiguilles, de type dauphine modernisé, s’inscrivent parfaitement dans le style Grand Seiko. Un large index à 12 heures facilite la lecture de l’heure, tandis que la minuterie est imprimée sur un rehaut incliné.

Le Calibre 9RA2 Spring Drive : précision et autonomie

Au cœur de la SLGA025 bat le Calibre 9RA2 Spring Drive, une évolution majeure par rapport au 9R65. Ses caractéristiques impressionnantes incluent :

Une précision de +/-10 secondes par mois (+/-0,5 seconde par jour)

Une réserve de marche de 5 jours (environ 120 heures)

Un indicateur de réserve de marche déplacé au dos du mouvement

Ce calibre représente une avancée significative en termes de performance et d’esthétique, libérant le cadran de l’indicateur de réserve de marche traditionnel.

Un bracelet en titane alliant confort et élégance

La SLGA025 est équipée d’un bracelet en titane assorti au boîtier. Son design à cinq maillons alterne trois maillons larges et deux maillons centraux plus fins. Les finitions alternent brossage et polissage, avec des biseaux polis sur les bords extérieurs des maillons.

Le bracelet est doté d’un fermoir déployant triple avec double bouton-poussoir, garantissant sécurité et confort au porter.

Un positionnement haut de gamme assumé

Avec un prix de vente officiel de 10 500 dollars américains, la Grand Seiko Evolution 9 Collection Spring Drive 5 Days SLGA025 se positionne clairement dans le segment haut de gamme. Ce tarif reflète la qualité exceptionnelle du mouvement Spring Drive, l’utilisation du titane et le niveau de finition irréprochable caractéristique de Grand Seiko.

Pour les amateurs d’horlogerie fine, la SLGA025 représente une option séduisante, combinant innovation technique, esthétique raffinée et inspiration naturelle. Elle incarne parfaitement la philosophie Grand Seiko, où la précision mécanique rencontre la beauté du monde naturel.

Cette nouvelle création de Grand Seiko démontre une fois de plus la capacité de la marque à repousser les limites de l’horlogerie tout en restant fidèle à ses racines japonaises. La SLGA025 s’affirme comme un choix de prédilection pour les connaisseurs en quête d’une montre alliant performance, élégance et originalité.