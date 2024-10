Grand Seiko dévoile deux chefs-d’œuvre horlogers inspirés des jardins japonais pour l’Europe

Grand Seiko, la marque japonaise de haute horlogerie, lance deux nouvelles montres en édition limitée exclusivement pour le marché européen. Les modèles SBGY040 et SBGW321 s’inspirent de la beauté des jardins traditionnels japonais, offrant aux amateurs de montres un morceau de culture nippone au poignet.

L’art japonais au service de l’horlogerie de luxe

Les Grand Seiko édition limitée Europe SBGY040 et SBGW321 incarnent la philosophie de la marque, qui consiste à fusionner l’artisanat horloger avec l’esthétique japonaise. Ces deux modèles puisent leur inspiration dans les éléments emblématiques des jardins japonais : les étangs paisibles et les carpes koï colorées.

SBGY040 : L’élégance d’un étang japonais

La Grand Seiko SBGY040 fait partie de la collection Elegance et se distingue par son boîtier en or rose 18 carats aux lignes douces :

Caractéristiques principales :

Dimensions : 38,5 mm de largeur, 43,7 mm de longueur, 10,18 mm d’épaisseur

Cadran : Bleu foncé imitant les ondulations d’un étang japonais (chisen teien)

Bracelet : Crocodile bleu de 19 mm avec boucle en or 18 carats

Mouvement : Calibre Spring Drive 9R31 manuel

Précision : ±1 seconde par jour

Réserve de marche : 72 heures

Édition limitée à 20 exemplaires

Prix : 31 100 € (disponible uniquement dans les boutiques Grand Seiko en Europe)

SBGW321 : Un hommage aux carpes koï

La Grand Seiko SBGW321 s’inscrit dans la collection Heritage et rend hommage aux célèbres carpes koï (nishikigoi) :

Caractéristiques principales :

Boîtier : Acier inoxydable, design 44GS classique

Dimensions : 36,5 mm de largeur, 42,7 mm de longueur, 11,55 mm d’épaisseur

Cadran : Rouge vif imitant les écailles de carpe koï

Bracelet : Crocodile noir de 18 mm

Mouvement : Calibre 9S64 manuel

Précision : +5/-3 secondes par jour

Réserve de marche : 72 heures

Édition limitée à 300 exemplaires

Prix : 6 100 € (disponible chez les revendeurs agréés Grand Seiko en Europe)

L’artisanat japonais au service de l’horlogerie de luxe

Ces deux Grand Seiko édition limitée Europe illustrent parfaitement le savoir-faire de la marque en matière de design de cadrans. La SBGY040 présente un motif d’ondulations finement réalisé, évoquant la surface d’un étang, tandis que la SBGW321 arbore un cadran rouge vif aux reflets rappelant les écailles des carpes koï.

Les deux modèles sont équipés de mouvements manufacture Grand Seiko, garantissant une précision et une fiabilité exceptionnelles. Le calibre Spring Drive 9R31 de la SBGY040 célèbre le 20e anniversaire de la technologie Spring Drive, tandis que le calibre 9S64 de la SBGW321 est un classique éprouvé de la marque.

Un positionnement exclusif sur le marché européen

En lançant ces éditions limitées spécifiquement pour l’Europe, Grand Seiko affirme sa volonté de conquérir le marché du luxe européen. La SBGY040, avec son boîtier en or et son prix de 31 100 €, se positionne clairement sur le segment de la haute horlogerie. La SBGW321, plus accessible à 6 100 €, offre une entrée dans l’univers Grand Seiko pour les collectionneurs et amateurs de beaux garde-temps.

L’art horloger japonais à l’assaut de l’Europe

Les Grand Seiko édition limitée Europe SBGY040 et SBGW321 représentent une opportunité unique pour les amateurs européens d’horlogerie d’acquérir des pièces exclusives alliant tradition japonaise et excellence horlogère. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables œuvres d’art portables, témoignant de la richesse culturelle du Japon.

Avec leur production limitée, ces modèles promettent de devenir des pièces de collection recherchées. Les passionnés français et européens sont invités à découvrir ces merveilles dans les boutiques Grand Seiko et chez les revendeurs agréés. Une chose est sûre : ces montres ne manqueront pas de susciter l’admiration des connaisseurs et des amateurs d’art japonais.