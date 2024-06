Google révolutionne les montres connectées pour enfants avec la Fitbit Ace LTE : Encourager l’activité physique et assurer la sécurité, sans besoin de téléphone !

Google vient de dévoiler la Fitbit Ace LTE, une montre connectée révolutionnaire conçue spécifiquement pour les enfants. En mettant l’accent sur la promotion de l’activité physique à travers des jeux interactifs et en assurant la tranquillité d’esprit des parents, cet appareil est prêt à changer la donne dans le monde des wearables pour enfants. Découvrez comment la Fitbit Ace LTE divertit, motive et protège les plus petits, sans nécessiter de téléphone portable supplémentaire.

Fitbit Arcade : Transformer le Mouvement en Amusement

Au cœur de la Fitbit Ace LTE se trouve Fitbit Arcade, une collection de jeux conçus pour tirer parti des mouvements de l’utilisateur. Plus les enfants bougent, plus ils progressent dans les jeux et gagnent des récompenses, créant ainsi un cycle positif qui encourage les habitudes saines dès le plus jeune âge.

L’appareil suit diverses activités physiques telles que les pas, les sauts et le temps d’activité quotidien, en les affichant de manière visuelle à travers un anneau d’activité appelé Noodle sur l’écran principal de la montre. Lorsque les enfants atteignent leurs objectifs de mouvement quotidiens, Noodle célèbre avec des animations amusantes, les motivant davantage à rester actifs et à battre leurs propres records.

Tranquillité d’Esprit Parentale avec la Connectivité LTE

La Fitbit Ace LTE offre aux parents un outil de tranquillité et de sécurité. Dotée d’une connectivité LTE intégrée, elle permet aux parents de suivre la localisation en temps réel de leurs enfants et de communiquer avec eux par le biais d’appels, de messages texte et de messages vocaux, sans avoir besoin d’un téléphone portable supplémentaire.

La configuration de l’appareil est un jeu d’enfant : les parents téléchargent simplement l’application Fitbit Ace pour iOS ou Android sur leur téléphone, et les enfants sont prêts à l’emploi en quelques minutes. Pas besoin d’acheter une carte SIM, de payer des frais d’activation ou de se rendre chez un fournisseur.

Contacts d’Urgence et Mode Scolaire

La montre connectée comprend également une fonction de contacts d’urgence, permettant aux enfants d’appeler rapidement leurs parents ou d’autres contacts prédéfinis dans les situations urgentes, s’assurant ainsi qu’ils puissent toujours être disponibles en cas de besoin.

Pour éviter les distractions pendant les heures de classe, les parents peuvent établir un horaire scolaire, limitant certaines fonctions comme les jeux pendant des périodes spécifiques.

Design Durable et Batterie Longue Durée

Conçue pour résister à l’utilisation active des enfants, la Fitbit Ace LTE dispose d’une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 16 heures. Avec une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres et une protection contre les chocs et les rayures grâce au verre Corning Gorilla Glass 3, l’appareil est prêt à gérer les activités quotidiennes des enfants sans compromettre la fonctionnalité ou la durabilité.

Tarification et Mises à Jour Futures

Actuellement disponible aux États-Unis au prix de 229,95 $, l’accès à toutes les fonctionnalités de l’appareil, y compris les appels, les messages et la localisation en temps réel, nécessite un abonnement au service Fitbit Ace Pass, disponible pour 9,99 $ par mois ou 119,99 $ par an.

Google a annoncé des plans visant à améliorer davantage les fonctionnalités de la Fitbit Ace LTE dans les mois à venir, notamment la mise en place de ‘Tap to Pay’ pour les paiements sans contact et des mises à jour régulières des jeux Fitbit Arcade, garantissant que les enfants ont toujours accès à de nouvelles expériences qui les maintiennent engagés et motivés dans leur activité physique quotidienne.

Avec la Fitbit Ace LTE, Google a créé une montre connectée qui non seulement divertit et encourage les enfants à adopter un mode de vie actif, mais fournit également aux parents les outils nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de leurs enfants. Alors que cet appareil innovant continue d’évoluer, il est prêt à révolutionner la façon dont les enfants interagissent avec la technologie et embrassent un avenir plus sain.