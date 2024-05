Google présente la Fitbit Ace LTE : une montre connectée axée sur l’activité physique des enfants

Google a dévoilé la nouvelle Ace LTE, sa dernière montre connectée pour enfants, offrant une technologie de suivi innovante pour la tranquillité d'esprit des parents. Mais l'Ace LTE vise à aller plus loin en proposant un appareil qui attire directement les enfants en fusionnant le suivi de la condition physique avec des éléments ludiques.

Le design de l'Ace LTE, au prix de 229,95 dollars, rappelle celui de la Fitbit Versa, mais troque les matériaux haut de gamme contre des matériaux adaptés aux enfants, comme le plastique et le verre Corning Gorilla Glass.

L'Ace LTE se concentre sur la motivation des enfants à percevoir l'exercice comme un jeu. Les applications de fitness traditionnelles sont remplacées par des jeux vidéo préchargés. Cette approche, appelée « jeu par intervalles », encourage les enfants à accumuler des pas pour obtenir plus de temps de jeu.

Une fonctionnalité attachante est l'Eejie, un personnage ressemblant à un Tamagotchi qui vit dans la montre. Les enfants peuvent gagner des tickets d'arcade grâce à l'activité physique, leur permettant d'acheter des objets dans le jeu, mélangeant ainsi l'exercice et le jeu de manière fluide.

This is one of the interval-based mini-games on the @Fitbit Ace LTE smartwatch. It's called Pollo 13 Space Race and it's basically a Mario Kart clone that you control by tilting your wrist left and right

These mini-games are not the physical part, they're designed to hook kids… pic.twitter.com/OKVXsuB5H1

— Ray Wong (@raywongy) May 29, 2024