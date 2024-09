Google Pixel Watch 3 vs Samsung Galaxy Watch 7 : le duel des montres connectées Android en 2024

Le marché des montres connectées sous Android est en pleine effervescence avec l’arrivée de deux nouveaux modèles phares : la Google Pixel Watch 3 et la Samsung Galaxy Watch 7. Ces deux montres intelligentes embarquent les dernières technologies et promettent une expérience utilisateur optimale. Mais laquelle choisir ? Plongeons dans une comparaison détaillée pour vous aider à faire le bon choix.

Prix et disponibilité : avantage Samsung

La Samsung Galaxy Watch 7 se positionne comme l’option la plus abordable :

– Modèle 40 mm : à partir de 299 € (Bluetooth), 349 € (LTE)

– Modèle 44 mm : à partir de 329 € (Bluetooth), 379 € (LTE)

La Google Pixel Watch 3 affiche des tarifs plus élevés :

– Modèle 41 mm : à partir de 349 € (Bluetooth), 449 € (LTE)

– Modèle 45 mm : à partir de 399 € (Bluetooth), 499 € (LTE)

Les deux montres sont disponibles à l’achat dès maintenant. Sur ce critère, Samsung prend l’avantage avec des prix plus attractifs.

Design : match nul entre élégance et confort

Les deux constructeurs ont opté pour une évolution en douceur du design de leurs précédents modèles. Google a toutefois apporté plus de changements esthétiques, notamment en réduisant la largeur du cadran de 16% et en introduisant un modèle plus grand.

Les deux montres arborent des écrans AMOLED circulaires tactiles avec une luminosité maximale de 2 000 nits, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. La Pixel Watch 3 est légèrement plus épaisse (2,6 mm de plus) mais la différence de confort au poignet reste minime.

En termes d’interaction, la Galaxy Watch 7 propose deux boutons physiques tandis que la Pixel Watch 3 opte pour un bouton physique et une couronne numérique rotative. Cette dernière offre une navigation plus fluide et intuitive selon certains utilisateurs.

Autonomie : la Pixel Watch 3 XL prend l’avantage

La surprise vient de la Pixel Watch 3 en version 45 mm qui affiche une impressionnante autonomie de 48 heures, soit le double des autres modèles. C’est un atout majeur pour ceux qui recherchent une montre connectée endurant plus d’une journée sans recharge.

Les modèles 41 mm de Google et 40/44 mm de Samsung offrent quant à eux une autonomie classique d’environ 24 heures. Les deux montres se rechargent complètement en moins de 90 minutes avec un adaptateur approprié.

Fonctionnalités fitness : Samsung garde une longueur d’avance

Les deux montres excellent dans le suivi sportif et le bien-être, mais la Galaxy Watch 7 se démarque sur plusieurs points :

Suivi de plus de 100 types d’exercices (contre 40 pour la Pixel Watch 3)

Score d’énergie disponible rapidement (contre 7 jours d’utilisation nécessaires pour le score de préparation Fitbit)

Toutes les données accessibles gratuitement (certaines fonctionnalités Fitbit sont payantes sur la Pixel Watch 3)

Google met l’accent sur l’amélioration des métriques pour les coureurs (temps de contact au sol, longueur de foulée, oscillation verticale) et promet une mesure de fréquence cardiaque plus précise. Cependant, certaines fonctionnalités comme la charge cible nécessitent une période de calibration de 14 jours.

Suivi de santé : Samsung innove avec la détection de l’apnée du sommeil

Les deux montres embarquent de nombreux capteurs pour surveiller la santé cardiaque, le stress, le cycle menstruel et bien plus. Cependant, la Galaxy Watch 7 se distingue par :

Un suivi du sommeil plus détaillé (température corporelle, détection des ronflements)

Une fonction de détection de l’apnée du sommeil approuvée par la FDA (non disponible sur la Pixel Watch 3)

La Pixel Watch 3 propose une fonction inédite de détection de perte de pouls, capable de contacter les services d’urgence si nécessaire (non disponible aux États-Unis au lancement).

Connectivité : la Pixel Watch 3 plus polyvalente

La montre de Google tire son épingle du jeu grâce à plusieurs fonctionnalités exclusives :

Puce ultra-large bande pour déverrouiller des appareils compatibles (téléphone, voiture, maison)

Contrôle des téléviseurs Google TV

Visualisation du flux des caméras Nest directement depuis la montre

La Galaxy Watch 7 nécessite un smartphone Samsung pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités, notamment la détection de l’apnée du sommeil.

Verdict : un duel serré avec un léger avantage pour Samsung

Au terme de cette comparaison, la Samsung Galaxy Watch 7 l’emporte de justesse. Son prix plus attractif, ses fonctionnalités fitness plus complètes et son suivi du sommeil plus avancé lui permettent de se démarquer.

Cependant, la Google Pixel Watch 3 n’est pas en reste. Son modèle 45 mm offre une autonomie exceptionnelle de 48 heures et ses fonctionnalités de connectivité sont plus polyvalentes. Elle sera particulièrement adaptée aux utilisateurs de l’écosystème Google.

In fine, le choix entre ces deux excellentes montres connectées dépendra de vos priorités (autonomie, suivi sportif, budget) et de l’écosystème dans lequel vous évoluez (Google ou Samsung).