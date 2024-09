Google Pixel Watch 3 : la montre connectée ultime pour votre santé et votre forme physique

Google dévoile sa nouvelle Pixel Watch 3, une montre connectée qui allie le meilleur de Wear OS et l’expertise de Fitbit en matière de suivi de la santé. Avec son design affiné, son écran amélioré et ses fonctionnalités avancées, elle s’impose comme une référence sur le marché des smartwatches Android. Plongée au cœur de cette petite révolution horlogère.

Un design élégant et un écran optimisé

La Google Pixel Watch 3 conserve le design circulaire et épuré de sa devancière, tout en apportant des améliorations notables. Disponible en deux tailles (41 mm et 45 mm), elle arbore un boîtier en aluminium 100% recyclé, surmonté d’un verre Gorilla Glass 5 incurvé. La couronne rotative et le bouton latéral offrent une navigation intuitive dans l’interface.

L’écran AMOLED de la montre bénéficie d’une luminosité maximale de 2000 nits, doublant celle de la génération précédente. Les bordures plus fines permettent d’augmenter la surface d’affichage de 10% sur le modèle 41 mm et de 40% sur le modèle 45 mm, par rapport à la Pixel Watch 2. La densité de pixels reste inchangée à 320 ppp, garantissant une excellente lisibilité des informations affichées.

Des performances au rendez-vous

Sous le capot, la Google Pixel Watch 3 embarque le même duo de processeurs que son prédécesseur : un Qualcomm Snapdragon Wear 5100 couplé à un coprocesseur Cortex M33. Cette configuration, associée à 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, assure une fluidité impeccable dans l’utilisation quotidienne de la montre.

La connectivité a été améliorée avec le passage au Bluetooth 5.3 et l’ajout de la technologie ultra-wideband. Le Wi-Fi, le NFC et le GPS restent de la partie, permettant une utilisation polyvalente de la montre.

Wear OS 5 : un écosystème d’applications riche

La Google Pixel Watch 3 tourne sous Wear OS 5, la dernière version du système d’exploitation de Google pour montres connectées. Cette plateforme offre un large choix d’applications, rivalisant désormais avec l’App Store d’Apple en termes de diversité.

Parmi les nouveautés, on note des contrôles améliorés pour les appareils connectés Nest et la possibilité de déverrouiller et démarrer certains modèles de voitures BMW et Mini directement depuis la montre. La synchronisation des alarmes avec le smartphone et le maintien du téléphone déverrouillé lorsque la montre est à proximité sont également des fonctionnalités bienvenues.

Une autonomie impressionnante

Malgré un écran plus grand et plus lumineux, la Google Pixel Watch 3 conserve une excellente autonomie. Le modèle 41 mm a tenu environ 34 heures lors de nos tests, tandis que la version 45 mm a atteint 46,5 heures d’utilisation continue. Ces performances dépassent largement l’estimation officielle de 24 heures annoncée par Google.

La recharge complète de la montre s’effectue en 78 minutes, ce qui reste raisonnable compte tenu de l’autonomie offerte.

Un suivi fitness et santé complet grâce à Fitbit

La Google Pixel Watch 3 bénéficie de l’expertise de Fitbit en matière de suivi de l’activité physique et de la santé. Elle intègre de nombreux capteurs, dont un accéléromètre, un altimètre, un capteur de lumière ambiante, un baromètre, une boussole, un capteur électrique pour mesurer la conductance de la peau (cEDA), un gyroscope, un magnétomètre, un capteur optique de fréquence cardiaque multi-trajets et un capteur de température cutanée.

La montre peut suivre plus de 40 types d’activités différentes, de manière automatique ou manuelle. Le suivi du sommeil est également très précis, fournissant des informations détaillées sur la durée, la qualité et les différentes phases de sommeil.

Des fonctionnalités de santé holistique innovantes

La Google Pixel Watch 3 se distingue par ses fonctionnalités de santé holistique. Le Score de Préparation utilise la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque au repos et le sommeil pour évaluer votre niveau de forme quotidien. Les nouvelles métriques de Charge Cardio et de Charge Cible offrent des recommandations d’entraînement personnalisées basées sur votre activité récente et votre état de forme.

Ces fonctionnalités nécessitent une période de calibration de deux semaines, mais offrent ensuite des conseils pertinents pour optimiser vos entraînements et votre récupération.

Un rapport qualité-prix à nuancer

Avec un prix de départ de 349 € pour le modèle 41 mm Bluetooth, la Google Pixel Watch 3 se positionne dans le haut du panier des montres connectées. Le modèle 45 mm est proposé à 399 €, tandis que les versions 4G/LTE sont facturées 100 € de plus.

Bien que plus onéreuse que certains concurrents comme la Samsung Galaxy Watch 6, la Pixel Watch 3 se justifie par ses fonctionnalités avancées et son intégration poussée avec l’écosystème Google et Fitbit.

La Google Pixel Watch 3 s’impose comme une excellente option pour les utilisateurs Android en quête d’une montre connectée complète, alliant fonctionnalités lifestyle et suivi poussé de la santé et du fitness. Son design élégant, son écran amélioré et ses nouvelles fonctionnalités de santé holistique en font un choix pertinent pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur smartwatch au quotidien.