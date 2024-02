Google optimise puissance et performance sur les dernières montres Wear OS

Google annonce des améliorations significatives de la puissance et de la performance pour les montres Wear OS, promettant une expérience utilisateur améliorée avec une autonomie étendue, notamment sur la OnePlus Watch 2 et l'imminente Oppo Watch X.



Une architecture innovante pour une meilleure autonomie

L'une des avancées majeures révélées par Google est l'intégration d'une architecture à double chipset sur la OnePlus Watch 2. Cette innovation permet aux deux chipsets de travailler en harmonie sous Wear OS 4, offrant jusqu'à 100 heures d'utilisation régulière en mode Smart.

La nouvelle architecture des montres intelligentes facilite également la transition intelligente entre le MCU (microcontrôleur à faible consommation) et l'AP (processeur d'application puissant), augmentant ainsi l'efficacité énergétique sans compromettre les performances.

Améliorations de la connectivité et des notifications

Google souligne également des améliorations dans l'expérience de connectivité et de notification sur les nouvelles montres Wear OS. L'utilisation intelligente de l'API de notification dans l'interface hybride permet au MCU de gérer les notifications sans solliciter l'AP, optimisant la consommation d'énergie.

Une expérience fitness enrichie

L'interface hybride de Wear OS introduit également des améliorations notables dans le suivi de l'activité physique, avec un suivi d'entraînement plus précis, la reconnaissance automatique des sports et une surveillance plus intelligente des données de santé, le tout sans impacter l'autonomie de la batterie.

Ces innovations marquent une étape importante dans le développement des montres connectées Wear OS, Google et ses partenaires matériels ayant travaillé de concert pour offrir des expériences utilisateurs améliorées tout en préservant la longévité de la batterie. L'avenir des wearables semble prometteur avec ces avancées technologiques.