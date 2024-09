Google, Masimo et Qualcomm s’allient pour révolutionner le marché des montres connectées

Dans un contexte où plusieurs fabricants ont délaissé la plateforme Wear OS de Google, trois géants de la technologie unissent leurs forces pour relancer l’innovation dans le domaine des montres connectées. Google, Masimo et Qualcomm développent une smartwatch de référence qui pourrait bien redéfinir les standards du secteur.

Une alliance stratégique pour dynamiser le marché

Face au retrait de marques emblématiques comme Fossil et Casio du marché des montres Wear OS, Google a décidé de réagir. La firme de Mountain View s’est associée à deux acteurs majeurs de l’industrie pour concevoir une plateforme de référence destinée aux fabricants de montres connectées :

Google apporte son expertise logicielle avec Wear OS

apporte son expertise logicielle avec Wear OS Qualcomm fournit le processeur, véritable cœur technologique de la montre

fournit le processeur, véritable cœur technologique de la montre Masimo intègre ses capteurs de santé à la pointe de la technologie

L’objectif est clair : offrir aux fabricants (OEM) une base solide et innovante pour développer de nouvelles montres connectées sous Wear OS, et ainsi redynamiser un écosystème en perte de vitesse.

Une technologie de pointe au service de la santé connectée

Au cœur de cette nouvelle plateforme se trouve le Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, un système sur puce (SoC) conçu spécifiquement pour les wearables. Ses caractéristiques impressionnantes promettent des performances accrues :

Quatre cœurs de processeur ARM Cortex A53

Un GPU Adreno 702 pour des graphismes fluides

Un modem LTE intégré pour une connectivité cellulaire

Wi-Fi 4 et Bluetooth 5.3 pour une connexion stable

Mais la véritable innovation réside dans l’intégration des biosenseurs de Masimo, déjà présents dans sa montre Freedom (celle-là même qui a conduit à l’interdiction d’importation des Apple Watch). Ces capteurs permettront un suivi santé complet :

Niveau d’hydratation

Saturation en oxygène du sang

Fréquence respiratoire

Rythme cardiaque

Comptage des pas

Il est à noter que pour le moment, des fonctionnalités comme l’ECG ou la mesure de la tension artérielle ne semblent pas être incluses dans cette première version.

Une plateforme personnalisable pour les fabricants

Selon Masimo, bien que cette montre de référence propose un « package standardisé », les fabricants conserveront une grande liberté de personnalisation. Ils pourront notamment :

Concevoir l’apparence physique de leur montre

Développer leur propre interface utilisateur

Commercialiser le produit final sous leur propre marque

Cette approche vise à encourager l’innovation tout en réduisant les coûts et le temps de développement pour les fabricants, un élément crucial dans un marché aussi concurrentiel.

Un avenir prometteur mais encore incertain

Si cette initiative suscite beaucoup d’enthousiasme dans l’industrie, plusieurs questions restent en suspens :

Quels fabricants adopteront cette nouvelle plateforme ?

Quand pourrions-nous voir les premières montres basées sur cette référence arriver sur le marché ?

Comment se positionneront ces nouveaux produits face à la concurrence, notamment les Apple Watch et les montres Samsung ?

Une chose est sûre : cette collaboration entre Google, Masimo et Qualcomm marque un tournant dans l’industrie des montres connectées. Elle pourrait bien être le catalyseur dont avait besoin l’écosystème Wear OS pour retrouver sa place sur le devant de la scène.

Un pari sur l’avenir de la santé connectée

Au-delà des aspects technologiques, cette initiative reflète une tendance de fond : l’importance croissante du suivi de la santé dans nos vies quotidiennes. En intégrant des capteurs médicaux avancés dans une montre connectée grand public, Google et ses partenaires misent sur un avenir où nos wearables joueront un rôle central dans la prévention et le suivi médical.

Cette nouvelle plateforme pourrait bien être le premier pas vers une nouvelle génération de montres connectées, à mi-chemin entre le gadget technologique et le dispositif médical. Reste à voir comment les consommateurs et les professionnels de santé accueilleront ces innovations, et quel impact elles auront sur notre façon d’appréhender notre bien-être au quotidien.