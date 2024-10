Google accusé de collecter des données privées sur ses smartphones Pixel toutes les 15 minutes

Une enquête récente de Cybernews soulève des inquiétudes quant à la fréquence et à l’ampleur de la collecte de données personnelles effectuée par Google sur ses téléphones Pixel. L’entreprise réfute ces allégations, invoquant un manque de contexte dans le rapport. Cette controverse relance le débat sur la protection de la vie privée des utilisateurs de smartphones.

Les révélations troublantes de l’enquête Cybernews

Le 9 octobre dernier, le site spécialisé Cybernews a publié un rapport alarmant sur les pratiques de collecte de données de Google. Selon cette étude, les smartphones Pixel transmettraient des informations personnelles sensibles à différents services de l’entreprise toutes les 15 minutes en moyenne.

Les chercheurs affirment avoir intercepté le trafic réseau d’un Pixel 9 Pro XL à l’aide d’un proxy. Ils auraient ainsi constaté l’envoi régulier de données telles que :

L’adresse e-mail de l’utilisateur

Sa localisation géographique

Son numéro de téléphone

Ces informations seraient partagées avec plusieurs services Google, notamment :

Face Grouping (reconnaissance faciale)

Device Management (gestion des appareils)

Policy Enforcement (application des politiques)

Des pratiques qui soulèvent des questions éthiques

L’un des points les plus préoccupants soulevés par l’enquête concerne le service Face Grouping de Google Photos. Celui-ci recevrait des données même lorsque l’utilisateur n’a pas explicitement autorisé l’accès à l’application.

Par ailleurs, un point de terminaison nommé « check-in » transmettrait toutes les 40 minutes des informations comme :

La version du micrologiciel

L’état du réseau

L’opérateur de la carte SIM

Plus inquiétant encore, les chercheurs affirment que les données de localisation seraient partagées même lorsque le GPS est désactivé. Le téléphone utiliserait alors les réseaux Wi-Fi environnants pour estimer la position de l’utilisateur.

La réponse de Google aux accusations

Face à ces allégations, Google a rapidement réagi en dénonçant un manque de contexte et une mauvaise interprétation des aspects techniques de la transmission de données. L’entreprise souligne que certains échanges d’informations sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services Android, comme :

Les mises à jour logicielles

Les fonctionnalités personnalisées

Google précise également que le fait d’avoir rooté le téléphone pour les besoins de l’étude peut avoir déclenché des vérifications supplémentaires inhabituelles. L’entreprise insiste sur le fait que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs autorisations de localisation et autres activités via les paramètres de leur appareil.

Un porte-parole de Google a déclaré : « La sécurité et la confidentialité des utilisateurs sont les principales priorités de Pixel. Vous pouvez gérer le partage de données et les autorisations des applications lors de la configuration de l’appareil et dans les paramètres. Ce rapport manque de contexte crucial et interprète mal les détails techniques concernant la transmission de données nécessaires aux services légitimes sur tous les appareils mobiles. »

Faut-il s’inquiéter pour la protection de ses données personnelles ?

Cette polémique soulève des questions légitimes sur l’équilibre entre fonctionnalités des smartphones et respect de la vie privée. Il est important de garder à l’esprit que :

Les entreprises technologiques collectent de grandes quantités de données pour faire fonctionner leurs services

Les utilisateurs disposent généralement d'options pour contrôler les autorisations accordées à leurs applications

Pour renforcer la protection de vos données, vous pouvez envisager les mesures suivantes :

Utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour chiffrer votre trafic internet

pour chiffrer votre trafic internet Vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de votre smartphone

Limiter les autorisations accordées aux applications non essentielles

Il est essentiel de rester informé sur les enjeux de la protection des données personnelles à l’ère du numérique. Cette affaire nous rappelle l’importance d’un débat public sur l’équilibre entre innovation technologique et respect de la vie privée des utilisateurs.