Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen” : un hommage aux classiques du cinéma sur votre poignet

Inspirée par l’ère de la Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) et la montre historique Spezimatic Type RP TS 200 de 1969, la Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen” se démarque par son design saisissant rappelant l’âge d’or du cinéma. Ce modèle élégant et robuste, conçu pour les amateurs de plongée et les connaisseurs de belles montres, marie un cadran en argent galvanisé à des fonctionnalités modernes de chronographe.

Une montre inspirée par le cinéma : le cadran « silver screen »

La Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen” tient son nom des écrans de cinéma traditionnels, autrefois recouverts d’une fine couche d’argent pour améliorer le contraste et limiter la dispersion de la lumière. Ce lien avec l’univers du cinéma se reflète dans le cadran argenté de la montre, créant un jeu de noir et blanc intemporel. Bien que ce cadran semble blanc, il s’agit en réalité d’un argent galvanisé, rehaussé de deux sous-compteurs noirs et d’une fenêtre de date Panorama noire, ajoutant au contraste visuel recherché.

Les aiguilles et les index sont bordés de noir et remplis de Super-LumiNova pour une visibilité optimale dans toutes les conditions, y compris sous l’eau. Cette combinaison de tons sombres et clairs évoque un look “panda”, mais avec une subtilité distinctive grâce à la touche argentée au lieu du blanc traditionnel.

Un cadran aux détails précis et finitions soignées

Ce modèle se distingue par ses détails soigneusement travaillés. Le sous-compteur des minutes, situé à 3 heures, et celui des secondes, à 9 heures, arborent une finition “vinyle” obtenue par un fraisage précis, ajoutant un aspect visuel rappelant les disques vinyles classiques. Cette finition permet d’apprécier des jeux de lumière uniques, surtout en fonction des angles de vue variés permis par le verre saphir bombé.

Ce verre saphir, qui encadre le cadran, ajoute un charme particulier en déformant subtilement les sous-compteurs sous certains angles, un effet visuel presque hypnotisant et assez rare dans l’univers des montres de plongée. Ces éléments visuels uniques mettent en valeur le savoir-faire artisanal de Glashütte Original et leur attention aux détails, même les plus infimes.

Un boîtier robuste conçu pour l’aventure sous-marine

La SeaQ Chronograph “Silver Screen” est conçue pour résister aux profondeurs sous-marines avec un boîtier en acier inoxydable de 43,2 mm de diamètre, une épaisseur de 16,95 mm, et un « lug-to-lug » de 51,6 mm. Ce format imposant garantit une présence notable au poignet, tout en offrant une robustesse digne des véritables montres de plongée. Certifiée selon les normes ISO 6425 et DIN 8306, elle est résistante jusqu’à 300 mètres de profondeur.

Le boîtier alterne des finitions brossées et polies, soulignant ses lignes nettes et ses courbes harmonieuses, tandis que la lunette rotative unidirectionnelle est dotée d’un insert en céramique noire avec des marquages blancs. Cette combinaison de finitions met en valeur l’élégance et la fonctionnalité de cette montre de plongée chronographe, alliant esthétique sophistiquée et performance.

Un bracelet adaptable et un design polyvalent

Pour s’adapter aux goûts et aux besoins variés, la SeaQ Chronograph “Silver Screen” est proposée avec plusieurs options de bracelet :

Un bracelet en caoutchouc noir texturé et perforé, idéal pour les activités aquatiques, avec une boucle déployante en acier gravée du logo Glashütte Original.

Un bracelet en acier à trois maillons pour une allure plus classique et élégante.

Un bracelet textile orange pour une touche de couleur vive, idéale pour ceux qui recherchent un style plus décontracté.

Ces options de bracelet permettent à cette montre de s’adapter aisément aux différents styles, qu’il s’agisse d’une tenue de plongée ou d’un look quotidien plus habillé.

Mouvement maison calibre 37-23 : précision et performance

Sous le capot de cette SeaQ Chronograph se trouve le calibre maison 37-23, un mouvement chronographe flyback automatique conçu et fabriqué par Glashütte Original. Visible à travers le fond en verre saphir, ce mouvement révèle des finitions spectaculaires avec :

Des rayures Glashütte sur la platine trois-quarts, typiques de la maison.

Des vis bleuies et polies, ainsi que des arêtes biseautées et polies à la main.

Un rotor squeletté avec un double “G” en or, un hommage aux origines et au savoir-faire horloger allemand.

Le mouvement est également équipé d’un spiral en silicium, d’un système d’oscillation anti-choc, d’une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), et d’une réserve de marche de 70 heures, garantissant fiabilité et précision.

Un modèle audacieux à l’allure cinématographique

La Glashütte Original SeaQ Chronograph “Silver Screen” est un hommage subtil et moderne à l’univers du cinéma, tout en s’imposant comme une montre de plongée polyvalente et haut de gamme. Avec son look noir et blanc (ou plutôt noir et argenté), elle offre une esthétique à la fois sobre et marquée, parfaitement adaptée aux amateurs de garde-temps de caractère. Les amateurs de montres « panda » retrouveront une version revisitée ici, alliant robustesse et élégance intemporelle.

Disponible à partir de 13 500 € environ pour la version avec boucle déployante, cette SeaQ Chronograph “Silver Screen” de Glashütte Original représente une union parfaite entre sophistication et fonctionnalité, un choix indéniable pour les passionnés de montres de luxe aux allures cinématographiques.