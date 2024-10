Glashütte Original dévoile son Senator Chronometer : un chef-d’œuvre horloger qui va faire chavirer les collectionneurs

La maison Glashütte Original frappe fort avec une nouvelle itération de son emblématique Senator Chronometer. Cette montre d’exception, inspirée des chronomètres de marine historiques, s’habille désormais de gris et de bleu pour un style à la fois classique et résolument moderne. Plongez dans l’univers fascinant de cette pièce qui allie tradition horlogère et innovation technique.

L’héritage des chronomètres de marine

Avant de nous pencher sur le Senator Chronometer de Glashütte Original, revenons sur ses racines historiques. Les chronomètres de marine, autrefois essentiels à la navigation, permettaient de déterminer la position d’un navire en mer en mesurant la longitude. Glashütte Original, anciennement connue sous le nom de Glashütter Uhrenbetrieb GmbH (GUB), était un fabricant renommé de ces instruments de précision.

Ces horloges marines, utilisées jusqu’aux années 80, étaient souvent transportées dans des coffrets en bois. Ces derniers offraient non seulement une protection mais abritaient également des cardans qui maintenaient les chronomètres à la verticale, garantissant ainsi leur précision. Fonctionnellement, ces montres étaient remontées à l’aide d’une clé et affichaient l’heure, les secondes et, élément crucial, la réserve de marche.

Le Senator Chronometer : l’héritage au poignet

Le Senator Chronometer de Glashütte Original transpose fidèlement l’essence de ces imposants chronomètres de marine au format montre-bracelet. Le cadran reprend une disposition similaire avec un indicateur de réserve de marche et un sous-cadran pour les secondes. Cependant, la maison horlogère a enrichi la fonctionnalité en ajoutant une grande date panoramique et un petit indicateur jour/nuit intégré au sous-cadran de la réserve de marche.

Un cadran d’exception

La nouvelle version du Senator Chronometer arbore un cadran gris associé à des éléments bleutés, tels que les chiffres romains appliqués et les aiguilles. La fabrication de ce cadran fait appel à un procédé rare de friction. Dans un premier temps, un mélange d’eau, de sel et de poudre d’argent est appliqué sur la base du cadran, créant une finition de surface unique. Ensuite, les éléments sont galvanisés et prennent une teinte grise. Le résultat est une surface mate finement grainée, alliant modernité et tradition.

Un boîtier en or blanc 18 carats

Le Senator Chronometer se pare d’un boîtier de 42 mm de diamètre en or blanc 18 carats. Avec une épaisseur de 11,4 mm (verre saphir inclus) et une distance entre-cornes de 48,4 mm, cette montre affiche une présence certaine au poignet sans pour autant être massive. Le design du boîtier, simple vu de dessus, révèle ses subtilités de profil. Les cornes dramatiquement incurvées sont conçues pour épouser parfaitement le poignet. La lunette moletée s’inspire directement des chronomètres de marine et ajoute une touche de précision à l’ensemble.

Le mouvement 58-08 : précision et beauté

Au cœur du Senator Chronometer bat le calibre 58-08, un mouvement manufacture à remontage manuel certifié chronomètre. Doté de 58 rubis, il offre une réserve de marche d’environ 45 heures et fonctionne à une fréquence de 28 800 alternances par heure. Chaque montre est testée pendant 15 jours dans cinq positions différentes pour garantir une précision optimale.

Le mouvement arbore la traditionnelle platine trois-quarts caractéristique de Glashütte et bénéficie du même procédé de placage argenté par friction que le cadran. Un régulateur à col de cygne et des chatons en or sont également visibles à travers le fond saphir. Une complication intéressante permet de remettre l’aiguille des secondes à zéro et de régler l’aiguille des minutes exactement sur le repère de la minute avec un clic, assurant ainsi un démarrage précis de la montre.

Un confort exceptionnel au poignet

Malgré ses dimensions généreuses, le Senator Chronometer offre un confort surprenant grâce à son design fin et sa distance entre-cornes modérée. Monté sur un bracelet en alligator bleu de Louisiane, il s’adapte parfaitement à la plupart des tenues, un atout non négligeable pour une montre de ce calibre.

L’avis de notre rédaction

Le Glashütte Original Senator Chronometer s’impose comme une option de luxe incontournable, proposée au prix de 36 100 euros. Cette pièce d’exception offre un niveau de fabrication exceptionnel dans une combinaison de couleurs adaptée à un usage quotidien. En s’inspirant des légendaires chronomètres de marine tout en intégrant la signature de la marque avec sa grande date panoramique, Glashütte Original réussit le pari d’allier tradition et modernité.

Bien que ce modèle ne soit pas une nouveauté en soi, les nouvelles couleurs et la technique de finition du cadran en font un ajout attrayant et rafraîchissant à la collection. Pour les amateurs d’horlogerie fine à la recherche d’une pièce alliant histoire, technique et esthétique contemporaine, le Senator Chronometer représente un choix de premier ordre.

Avec cette nouvelle itération, Glashütte Original confirme son statut de maître horloger, capable de réinterpréter son patrimoine tout en restant à la pointe de l’innovation. Le Senator Chronometer n’est pas simplement une montre, c’est un véritable témoignage de l’art horloger à son apogée.