Girard-Perregaux dévoile une montre qui va faire tourner les têtes des collectionneurs

La maison horlogère suisse Girard-Perregaux frappe fort avec une nouvelle itération de sa légendaire Tourbillon with Three Flying Bridges. Alliant tradition et innovation, cette pièce d’exception promet de séduire les amateurs d’horlogerie fine. Plongez dans l’univers fascinant de cette montre qui redéfinit l’art horloger.

Un héritage horloger réinventé

Introduite en 2021, la Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges est une pièce horlogère au squelettage poussé qui réinvente les montres de poche historiques de la marque suisse datant des années 1800. Remontant à 1867, le trio de ponts distinctifs est universellement reconnu comme l’un des designs emblématiques de Girard-Perregaux, au point que la silhouette d’un pont apparaît dans certaines versions du logo de la marque.

Une évolution subtile mais significative

Dévoilée lors des Geneva Watch Days 2024, la nouvelle version en or rose massif présente un profil plus épuré, accompagné d’une série de petites mises à jour qui créent un sentiment accru de raffinement. Le boîtier en or rose 18 carats mesure 44 mm de diamètre pour 15,35 mm d’épaisseur, conservant le même diamètre et la même étanchéité de 30 mètres que la version précédente.

Un design qui repousse les limites

Les cristaux saphir en forme de boîte, présents tant du côté du cadran que du fond de boîte, offrent désormais un profil plus courbé et symétrique qui influence le reste des proportions actualisées du modèle. En plus de présenter des cornes plus courtes que ses prédécesseurs, le boîtier central de la nouvelle Three Flying Bridges a une apparence plus arrondie, ce qui s’étend à la forme actualisée de la couronne de remontoir, promettant une ergonomie supérieure lors de l’utilisation.

Une transparence maximisée

Pour maximiser l’espace négatif à l’intérieur du boîtier, les vis qui fixent le fond sont situées sur la face inférieure des cornes, permettant à la grande majorité du fond d’être occupée par sa fenêtre d’affichage en saphir courbé.

Un cadran qui défie les conventions

Comme la plupart des montres squelettées, la nouvelle Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges omet entièrement le cadran. Tout l’espace à l’intérieur de son boîtier est occupé par ses trois ponts emblématiques, le reste des composants du mouvement étant suspendu dans leurs structures. Les ponts du mouvement sont montés directement sur des supports qui s’étendent de la paroi intérieure du boîtier, leur donnant l’apparence de flotter à l’intérieur de la montre.

Un hommage à l’histoire

Le trio de ponts ajourés est fabriqué en or rose massif, en hommage à la montre de poche Tourbillon with Three Gold Bridges de la marque, apparue pour la première fois en 1889. Les ponts de cette dernière version ont reçu une finition PVD noire sur leurs surfaces supérieures et inférieures, les chanfreins polis de leurs bords révélant de fines bandes d’or rose étincelant.

Une lisibilité améliorée

La Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges affiche l’heure avec une paire d’aiguilles montées au centre, face à un petit ensemble de repères horaires situés le long de l’intérieur du boîtier. La dernière version du modèle bénéficie de plusieurs petites mises à jour qui favorisent une plus grande lisibilité et un raffinement accru. Le repère de 12 heures présente désormais un double index pour créer un meilleur sens de l’orientation, et les aiguilles sont maintenant satinées avec des sections supplémentaires de Super-LumiNova.

Un mouvement d’exception

Le cœur de la nouvelle Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges est son mouvement automatique Calibre GP09400-1273, qui présente un design hautement squelettisé suspendant l’ensemble de ses composants entre son trio emblématique de ponts horizontaux. Fonctionnant à une fréquence de 21 600 vph (3 Hz) avec une réserve de marche de 60 heures, le Cal. GP09400-1273 de 27 rubis présente une apparence incroyablement cohérente et symétrique qui maximise l’espace négatif à l’intérieur du boîtier.

Un micro-rotor en or blanc

Un micro-rotor en or blanc est monté directement derrière le barillet de ressort qui se trouve au centre du pont supérieur, tandis que le tourbillon apparaît du côté opposé de l’affichage, directement au milieu du pont inférieur. Bien que ce design ultra-squelettisé soit indéniablement saisissant, il signifie également que les porteurs verront beaucoup de peau à travers les grands espaces ouverts dans le boîtier.

Un bracelet hybride sophistiqué

La nouvelle Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges est complétée par un bracelet noir en deux parties avec une construction hybride composée d’une section interne en caoutchouc recouverte de tissu. Les extrémités du bracelet comportent des barrettes à ressort courbées pour créer une apparence plus intégrée avec le boîtier, et les côtés opposés se fixent sur le dessous du poignet avec un fermoir déployant triple en or rose 18 carats assorti au reste de la montre.

Une option plus classique incluse

Pour ceux qui préfèrent une esthétique plus classique et habillée, Girard-Perregaux inclut un bracelet alternatif complémentaire avec la nouvelle Tourbillon with Three Flying Bridges. La montre est livrée en set avec un bracelet supplémentaire en deux parties en cuir d’alligator noir.

Un investissement pour les passionnés

Avec son boîtier en or rose massif et son mouvement tourbillon à micro-rotor squelettisé avec des ponts en or rose assortis, la nouvelle Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges (réf. 99296-52-3434-5CC) était destinée à être une offre premium. Avec un prix de vente officiel de 158 000 euros, ce nouveau modèle est loin d’être la montre la plus chère de la gamme moderne de Girard-Perregaux.

Pour conclure, la Girard-Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges s’impose comme un véritable chef-d’œuvre horloger, incarnant l’essence même de la marque. Alliant tradition et innovation, cette pièce d’exception témoigne du savoir-faire inégalé de Girard-Perregaux et de sa capacité à repousser les limites de l’art horloger. Pour les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie fine, cette montre représente bien plus qu’un simple garde-temps : c’est un morceau d’histoire qui se porte au poignet.