Girard-Perregaux dévoile trois nouvelles références Laureato en or rose de 42mm

Explorez les nouvelles montres Laureato de Girard-Perregaux, ornées de cadrans en Sage Green et Ultramarine Blue, encapsulées dans un élégant boîtier en or rose.

Une conception raffinée en or rose

Girard-Perregaux enrichit sa collection Laureato avec trois nouveaux modèles en or rose 18 carats, tous dotés d'un boîtier de 42mm de largeur. Ces montres incarnent l'élégance et la sophistication, avec des options de cadran en Sage Green et Ultramarine Blue, chacun orné d'un motif Clous de Paris.

Boîtier en or rose 18 carats

Deux options de couleur de cadran : Sage Green et Ultramarine Blue

Des variantes de bracelet pour un style personnalisé

La variante avec le cadran Sage Green est accompagnée d'un bracelet intégré en or rose, offrant une continuité et une élégance sans faille. Les modèles avec le cadran Ultramarine Blue sont disponibles avec deux choix de bracelet : un en cuir ton sur ton qui apporte une touche de sophistication discrète, et l'autre en or rose pour une allure luxueuse complète.

Bracelet intégré en or rose pour le modèle Sage Green

Options de bracelet en cuir ou en or rose pour les modèles Ultramarine Blue

Performance et esthétique du mouvement

À travers le fond de boîte transparent, le mouvement manufacture GP01800 à remontage automatique est visible, un spectacle en soi. Ce calibre, orné d'un poids oscillant en or rose et composé de 28 rubis, fonctionne à une fréquence de 28,800 alternances par heure et offre une réserve de marche de 54 heures minimum, garantissant performance et fiabilité.

Mouvement GP01800 avec 28 rubis

Réserve de marche de 54 heures

Tarification et disponibilité

Les prix de ces montres Laureato en or rose varient de 35 400 à 51 900 USD, reflétant leur positionnement haut de gamme dans l'univers horloger. Ces garde-temps sont disponibles à l'achat directement via Girard-Perregaux, offrant ainsi une opportunité exclusive aux amateurs de montres de posséder une pièce exceptionnelle de cette marque historique.

Fourchette de prix : 35 400 – 51 900 USD

Disponibles directement chez Girard-Perregaux

Ces nouvelles références Laureato en or rose de Girard-Perregaux marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de cette collection emblématique, alliant avec brio l'artisanat traditionnel et une esthétique contemporaine. Avec leur design somptueux et leur performance mécanique impeccable, elles promettent d'attirer les connaisseurs et collectionneurs à la recherche d'exclusivité et de prestige.