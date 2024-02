Girard-Perregaux dévoile sa dernière création : une montre au cadran de météorite vieux de 4,5 milliards d’années

2024, l'année du cadran se confirme avec la nouvelle sortie de Girard-Perregaux, marquant la tendance avec son spectaculaire cadran de météorite dans sa célèbre collection Bridges.

Un héritage renouvelé

La marque Girard-Perregaux, historiquement reconnue pour sa collection Bridges, innove une fois de plus. Depuis la récompense de la montre La Esmeralda en 1889, avec ses trois ponts en or, son tourbillon et son boîtier minutieusement gravé, la collection a constamment évolué. Aujourd'hui, elle s'enrichit de la Free Bridge Meteorite, intégrant des fragments de la météorite de Gibeon.

Une conception astrale

La Free Bridge Meteorite se distingue par son mouvement inversé, avec des ponts visibles à l'avant, un balancier à six heures, et le barillet situé juste au-dessus. Son design est axé sur la squelettisation, offrant profondeur, dimension et texture grâce à des éléments tels que les aiguilles de style dauphine et le barillet ouvert.

Le cadran n'est pas en reste avec l'intégration de fragments uniques de la météorite de Gibeon, offrant un motif Widmanstätten naturel, faisant de chaque montre une pièce unique.

Innovation technique

Le modèle est animé par l'évolution du calibre GP01800, le GP01800-2085, incorporant la technologie en silicium. Ce matériau innovant, léger et résistant à la corrosion, aux variations de température et aux champs magnétiques, réduit également les frictions, améliorant ainsi la durabilité du mouvement.

Un joyau de l'horlogerie moderne

La Free Bridge Meteorite de Girard-Perregaux, au prix de 23 000 euros environ, sera officiellement présentée mardi mais disponible à l'achat en mars chez les revendeurs agréés. Un chef-d'œuvre qui allie l'histoire cosmique à l'innovation horlogère.

L'attrait intemporel des cadrans uniques

La tendance des cadrans spéciaux se confirme, offrant une nouvelle dimension esthétique et narrative aux montres de luxe.

L'utilisation de matériaux extraordinaires, comme la météorite de Gibeon, souligne le désir d'unicité et de connexion avec l'univers.

La fusion entre tradition horlogère et innovation technologique ouvre des perspectives inédites pour les amateurs de montres.

Cette nouvelle création de Girard-Perregaux incarne parfaitement l'esprit d'innovation et le respect de l'héritage qui caractérisent la haute horlogerie, offrant aux collectionneurs une pièce exceptionnelle qui traverse le temps et l'espace.