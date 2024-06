Gérald Genta dévoile les nouvelles montres Gentissima Oursin : Un hommage audacieux à l’Oursin de Mer !

Gérald Genta, célèbre designer horloger suisse, a puisé son inspiration dans la nature pour créer certaines de ses montres les plus emblématiques, comme la Royal Oak d’Audemars Piguet ou la Bulgari Bulgari. En 1994, lors de vacances en famille en Corse, il imagine un nouveau modèle inspiré par un oursin de mer : la Genta Oursin. Trente ans plus tard, cette montre audacieuse et unique renaît sous le nom de Gentissima Oursin, première création de la marque depuis son rachat par Louis Vuitton en 2022.

Un design fidèle à l’original

La nouvelle Gentissima Oursin reprend les codes esthétiques de la montre imaginée par Gérald Genta en 1994. On retrouve notamment la lunette ornée de picots rappelant la carapace d’un oursin, ainsi que le boîtier rond de 36,5 mm de diamètre. Cette taille unisexe permettra à la montre de séduire aussi bien les hommes que les femmes, même si son style avant-gardiste plaira probablement davantage à ces dernières.

Trois versions sont proposées, toutes dotées d’un boîtier en titane de grade 5 :

Un modèle avec lunette en or blanc sertie de 223 perles polies, cadran anthracite en laiton guilloché et bracelet en cuir de veau assorti

Un modèle avec lunette en or rose sertie de 223 diamants taille brillant, cadran nacre rose guilloché et bracelet en cuir de veau rose

Un modèle avec boîtier en titane traité DLC noir, lunette ornée de 223 picots en or jaune, cadran noir en laiton et bracelet en cuir de veau noir

Des détails soignés et une touche de modernité

La Gentissima Oursin se distingue par son verre saphir facetté, qui reflète une forme octogonale sur le cadran, un motif récurrent dans les créations de Gérald Genta. Le verre légèrement bombé épouse parfaitement les courbes du boîtier convexe, pour un profil harmonieux.

Les aiguilles arrondies rappellent celles du modèle original de 1994, tandis que les couronnes sont décorées de perles ou de picots assortis à la lunette, selon les versions. Les cadrans des modèles en or blanc et or rose arborent un guilloché raffiné, contrastant avec le cadran noir mat de la version en titane DLC.

Un mouvement mécanique exclusif

Pour animer la Gentissima Oursin, le laboratoire de design Gentissima a choisi un mouvement mécanique à remontage automatique basé sur le calibre Zenith Elite, baptisé GG-005. Ce mouvement de 27 rubis bat à une fréquence de 4 Hz et offre une réserve de marche de 50 heures. Il est doté d’une masse oscillante octogonale personnalisée et d’un décor en relief rappelant les perles de la lunette.

Une montre audacieuse réservée aux initiés

Gérald Genta assume pleinement le caractère atypique de la Gentissima Oursin, qui ne plaira pas à tout le monde. Cette montre s’adresse aux collectionneurs à la personnalité affirmée, qui apprécient l’originalité et l’audace des créations de Gérald Genta.

La production de la Gentissima Oursin sera volontairement limitée, afin de laisser la place à d’autres modèles. La marque promet néanmoins de décliner ce trio fascinant en de nouvelles versions à l’avenir. Les prix de vente conseillés sont de 22 000 CHF pour le modèle en titane et or blanc, 32 000 CHF pour le modèle en titane et or rose serti de diamants, et 25 000 CHF pour le modèle en titane DLC noir et or jaune.

Avec la Gentissima Oursin, Gérald Genta rend un vibrant hommage à l’une des créations préférées de son fondateur éponyme et de son épouse. Cette montre exclusive et avant-gardiste incarne parfaitement l’esprit créatif et l’audace qui ont fait la renommée de la marque. Un must-have pour les amateurs de design horloger original et de pièces uniques.