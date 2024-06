Garmin secoue le marché des montres connectées avec la Forerunner 165 : Une nouveauté imminente et innovante qui éclipse presque la Fenix 8 !

Alors que tous les regards sont tournés vers la très attendue Fenix 8, Garmin s’apprête à créer la surprise avec un nouveau modèle qui risque bien de voler la vedette : la Forerunner 165. Cette montre intermédiaire, conçue pour les coureurs exigeants, promet performance et élégance à un prix imbattable. Découvrez tout ce que nous savons sur cette future star des montres de sport !

Garmin dévoile ses cartes : la Forerunner 165 en approche

C’est officiel : Garmin, le leader incontesté des montres de sport, s’apprête à enrichir sa gamme avec un tout nouveau modèle. Mais contrairement aux attentes, il ne s’agit pas de la Fenix 8 tant espérée, mais d’une montre destinée aux coureurs en quête d’excellence : la Forerunner 165.

L’information, repérée par Florian de Fitness Tracker Test sur le site même de Garmin, a mis le feu aux poudres. Bien qu’aucune image n’ait encore fuité, la présence de plusieurs nouveaux appareils dans les listes de la marque ne laisse planer aucun doute : la Forerunner 165 arrive, et elle risque bien de bousculer le marché !

Un design compact et un écran AMOLED éblouissant

Avec des dimensions de 43 x 43 x 11.6 mm, la Forerunner 165 se rapproche de sa grande sœur, la Forerunner 55. Mais ne vous y trompez pas : cette nouvelle venue apporte son lot d’innovations, à commencer par son écran AMOLED.

Une résolution exceptionnelle de 390 x 390 pixels

Des couleurs éclatantes et des contrastes profonds

Une lisibilité optimale en toutes circonstances

Fini le panneau memory-in-pixel de la Forerunner 55 : avec la Forerunner 165, Garmin mise sur une expérience visuelle sans précédent dans cette gamme de prix.

11 jours d’autonomie malgré un écran gourmand en énergie

L’écran AMOLED a beau être plus énergivore, Garmin a su relever le défi en intégrant une batterie optimisée à la Forerunner 165. Résultat : jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode smartwatch, soit seulement 3 jours de moins que la Forerunner 55.

Une prouesse technologique qui place la Forerunner 165 au-dessus de bon nombre de ses concurrents, sans pour autant sacrifier la qualité de l’affichage. De quoi combler les coureurs les plus exigeants !

Forerunner 165 vs Forerunner 265 : le match des montres de sport

Si la Forerunner 165 s’annonce comme une montre de course hors pair, elle se distingue de la Forerunner 265 par son orientation moins polyvalente. Là où la 265 est conçue pour enchaîner natation, cyclisme et course à pied dans une même activité, la 165 se concentre sur le suivi individuel de ces sports.

Autre différence notable : la Forerunner 165 devrait être proposée en taille unique, contrairement à sa grande sœur déclinée en deux dimensions. Un choix stratégique de Garmin pour proposer une montre de sport accessible et performante, sans compromis.

Alors, prêts à accueillir cette nouvelle star des montres connectées ? La Forerunner 165 de Garmin risque bien de créer l’événement lors de son lancement officiel. Restez à l’affût : cette nouveauté imminente et innovante pourrait bien éclipser la Fenix 8 !