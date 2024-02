Garmin révolutionne les entraînements : Découvrez les 3 fonctionnalités inédites qui vont changer votre routine sportive !

La sphère des montres intelligentes est en constante évolution, et Garmin semble ne pas vouloir rester à la traîne. Trois nouvelles fonctionnalités, encore à l'état de rumeurs, pourraient bientôt enrichir les smartwatches de la marque. Ces innovations, axées sur l'analyse des données d'entraînement et la sensibilité environnementale, témoignent de l'engagement continu de Garmin dans le développement durable et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

Le premier outil qui fait parler de lui est Garmin Trend. Cette fonctionnalité s'appuierait sur les données accumulées lors des différentes activités sportives telles que la course à pied, le cyclisme, la marche ou encore la natation. L'objectif serait d'offrir une analyse comparative poussée par rapport aux performances passées. Bien que les détails précis restent flous, on peut s'attendre à ce que des notifications post-entraînement fournissent un éclairage nouveau sur les avancées ou les points à améliorer.

Le deuxième outil présumé se nomme Nature Minutes. Il semblerait qu'il s'agisse d'un compteur destiné à enregistrer le temps passé en extérieur. La manière dont Garmin envisage que les utilisateurs exploitent cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore clairement définie. On peut toutefois anticiper que ce dispositif encouragera davantage les activités en plein air et soulignera leur importance pour le bien-être.

Enfin, le troisième outil, Carbon Offset, semble également être lié à l'environnement. Les spécificités du suivi qu'il propose sont encore incertaines. Cependant, il y a fort à parier que cet outil mettra en avant les bénéfices écologiques des entraînements en extérieur par opposition aux séances en salle qui consomment de l'électricité. Une autre possibilité serait d'inclure une fonction permettant aux utilisateurs de suivre l'exercice physique réalisé en remplacement de trajets motorisés.