Garmin Lily 2 : une montre connectée compacte, élégante et performante pour les adeptes de style

Lancée en janvier, la Garmin Lily 2 Classic est la deuxième génération de la série de montres connectées Lily. Ce modèle corrige plusieurs lacunes de son prédécesseur, offrant des améliorations particulièrement notables.

Commercialisée comme une « montre connectée tendance pour femmes », elle allie un design élégant à un ensemble complet de fonctionnalités de santé et de remise en forme. Dans ce test, nous explorerons les principales améliorations apportées, ainsi qu'une liste détaillée des points forts et des points faibles pour vous aider à déterminer si cette montre connectée répond à vos besoins.

Un design compact et personnalisable

La montre connectée Garmin Lily 2 Classic est un mélange de fonctionnalité et de style. Le nouveau boîtier en aluminium rend l'appareil plus sophistiqué et durable, et sa petite taille permet de l'adapter facilement à tous les poignets. Grâce à ses bracelets interchangeables, vous pouvez changer de style en un clin d'œil pour s'adapter à n'importe quelle tenue ou occasion, faisant de cette montre un véritable caméléon de la mode. Vous pouvez opter pour des bracelets en nylon, en cuir italien ou en silicone pour un look plus sportif.

Les plus :

Design compact – bracelets personnalisables et boîtier en aluminium élégant

Écran à contraste élevé – visible à l'intérieur comme à l'extérieur

Les moins :

Pas d'option d'affichage permanent (AoD)

Un logiciel intuitif et une compatibilité étendue

La Garmin Lily 2 Classic offre une gamme de fonctionnalités intelligentes accessibles directement sur l'écran de la montre ou via l'application Garmin Connect. La montre est un outil pratique pour gérer les messages, votre calendrier, vos activités quotidiennes et les paiements sans contact, car elle s'intègre parfaitement aux appareils Android et Apple.

Les plus :

Intégration transparente avec les appareils Android et Apple

Fonctions de sécurité incluses

Compatible avec Garmin Pay

Un suivi complet de votre santé et de votre forme physique

La Garmin Lily 2 Classic est dotée d'une suite complète de fonctionnalités de santé et de remise en forme. Elle suit vos pas, la distance totale de marche et de course, votre fréquence cardiaque, les calories brûlées estimées et une métrique unique appelée « minutes d'intensité », qui mesure le temps passé à faire des exercices vigoureux.

De plus, elle surveille votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et votre niveau d'énergie pour vous donner un aperçu de votre bien-être général. La montre prend en charge 18 profils d'entraînement différents, y compris des minuteurs uniques pour les entraînements HIIT.

Les plus :

Suivi complet de la santé

Les moins :

Pas de GPS intégré

Pas de compatibilité avec les capteurs externes

Une autonomie confortable jusqu'à 3 jours

La Garmin Lily 2 Classic est annoncée avec une autonomie allant jusqu'à cinq jours avec la luminosité automatique activée. Cependant, en utilisation pratique, j'obtiens généralement environ trois jours d'autonomie. Ceci avec la luminosité réglée au niveau 7 et de fréquentes longues séances de vélo. Il est possible d'atteindre les cinq jours complets avec des entraînements moins intensifs et en utilisant la fonction de luminosité automatique.

Les plus :

Jusqu'à 3 jours d'autonomie en une seule charge

Un verdict final nuancé

Honnêtement, depuis que j'ai entendu parler de l'approche marketing ciblée vers les femmes par Garmin avec la Lily 2 Classic, je suis très sceptique à propos de cette segmentation. Bien que je pense qu'il s'agisse d'un appareil performant et que Garmin dispose d'un excellent savoir-faire dans le domaine du fitness, je ne peux m'empêcher de le comparer à des marques comme Apple qui commercialisent leurs appareils auprès d'un public plus large.

Cela dit, je peux imaginer que de nombreuses personnes achètent la Lily 2 Classic et en soient satisfaites. La force de cet appareil réside dans son design compact, ce qui le rend extrêmement confortable pour suivre les phases de sommeil. Il a un design polyvalent et comprend certains des trackers de santé et de fitness les plus précis du marché des wearables.

Mais au final, si vous avez un iPhone, je vous suggère de rester dans l'écosystème Apple et d'acheter plutôt une Apple Watch SE – sauf si vous privilégiez l'esthétique, car la Lily 2 Classic est définitivement élégante.

En revanche, si vous êtes un utilisateur Android, Garmin ne facture pas d'abonnement pour utiliser ses services de santé et de fitness, contrairement à Google avec Fitbit Premium. Comparée aux options d'Amazfit, OnePlus et Samsung, cette montre connectée Garmin est plus élégante et plus compacte – même par rapport à la Google Pixel Watch 2.