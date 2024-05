Garmin lance une nouvelle mise à jour logicielle bêta pour la série Fenix 7

Avant une mise à jour stable imminente, Garmin déploie une nouvelle version bêta pour sa gamme de montres intelligentes Fenix 7, visant à corriger des bugs et à améliorer l'expérience utilisateur.

Mise à jour bêta en cours pour la série Fenix 7

Garmin continue de peaufiner sa série Fenix 7 avec la sortie de la version bêta 17.19. Cette nouvelle version, qui succède à la version bêta 17.17, est désormais disponible en téléchargement via une mise à jour over-the-air (OTA). Elle vise à corriger des bugs persistants tout en préparant le terrain pour une future mise à jour stable.

La nouvelle version bêta corrige plusieurs bugs et peaufine les fonctionnalités.

Disponible pour téléchargement OTA, excluant les modèles ‘Pro'.

Avancées continues et exclusions spécifiques

À noter que les montres intelligentes portant la marque ‘Pro' ne sont pas éligibles pour télécharger la version bêta 17.19, tout comme c'était déjà le cas pour la version bêta 17.17. De plus, la fonctionnalité d'électrocardiogramme (ECG) reste désactivée dans cette version bêta, ce qui suggère que d'autres versions bêta pourraient être en préparation avant le lancement d'une mise à jour stable.

Les versions ‘Pro' et la fonctionnalité ECG sont exclus des mises à jour bêta actuelles.

Indication de développements futurs avant une mise à jour stable.

Un pas de plus vers une mise à jour stable

La sortie rapprochée des versions bêta 17.16, 17.17 et 17.19 indique que Garmin approche de la finalisation de sa première mise à jour stable pour les modèles Epix 2, Enduro 2, Fenix 7, Marq 2 et Quatix 7 depuis la version logicielle 16.22. L'inclusion de ‘traductions mises à jour' et la correction d'un bug empêchant l'envoi de messages via messenger montrent que Garmin considère sa série de développements bêta 17.1x proche du niveau candidat à la libération.

Mises à jour fréquentes signalant une avancée significative vers une version stable.

Corrections et améliorations continuant à enrichir l'expérience utilisateur.

Garmin démontre son engagement à améliorer continuellement le logiciel de ses montres intelligentes de la série Fenix, avec des mises à jour bêta régulières qui préparent le terrain pour de futures améliorations stables. Les utilisateurs des modèles Fenix, Epix 2, Enduro 2, Marq 2 et Quatix 7 peuvent s'attendre à des améliorations significatives dans les prochaines versions logicielles.