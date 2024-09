Garmin Forerunner 955 : La Nouvelle Mise à Jour qui Va Révolutionner Vos Entraînements !

La dernière mise à jour logicielle de la Garmin Forerunner 955 promet monts et merveilles pour les sportifs connectés. Mais entre nouvelles fonctionnalités alléchantes et polémiques inattendues, cette version 20.26 fait déjà beaucoup parler d’elle. Découvrez tout ce que vous devez savoir avant de mettre à jour votre montre de course préférée !

Une mise à jour qui ne passe pas inaperçue

Garmin vient de déployer la version stable 20.26 de son logiciel pour la Forerunner 955, sa montre connectée phare pour les coureurs exigeants. Cette mise à jour, attendue de pied ferme par la communauté des runners tech-savvy, apporte son lot de nouveautés, d’améliorations et de correctifs. Mais comme souvent dans le monde de la technologie, ce qui fait le bonheur des uns peut susciter la grogne des autres.

Plongeons sans plus attendre dans les détails de cette mise à jour qui promet de transformer votre expérience de course à pied connectée.

Des nouvelles fonctionnalités qui font mouche

Parmi les ajouts les plus notables de cette version 20.26, on trouve deux fonctionnalités qui devraient ravir les utilisateurs les plus assidus de la Forerunner 955 :

L’outil de sauvegarde et de restauration des paramètres de l’appareil : Fini les longues heures de reconfiguration après une réinitialisation ou un changement de montre ! Cette fonction permet de sauvegarder l’ensemble de vos réglages et de les restaurer en un clin d’œil.

: Fini les longues heures de reconfiguration après une réinitialisation ou un changement de montre ! Cette fonction permet de sauvegarder l’ensemble de vos réglages et de les restaurer en un clin d’œil. Garmin Share : Cette nouveauté facilite grandement le partage de vos données d’entraînement ou de cartographie avec d’autres appareils Garmin compatibles. De quoi comparer vos performances avec vos partenaires d’entraînement ou partager vos itinéraires favoris en un instant.

Ces deux ajouts répondent à des demandes de longue date de la communauté Garmin et devraient considérablement améliorer l’expérience utilisateur au quotidien.

Des améliorations pour tous les sportifs

La mise à jour ne se contente pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Elle apporte également son lot d’améliorations pour diverses disciplines :

Intégration de Garmin Run Coach à l’application Garmin Connect : Les coureurs pourront désormais profiter d’un coaching personnalisé directement depuis leur smartphone, en parfaite synchronisation avec leur Forerunner 955.

: Les coureurs pourront désormais profiter d’un coaching personnalisé directement depuis leur smartphone, en parfaite synchronisation avec leur Forerunner 955. Améliorations pour les nageurs : Bien que les détails n’aient pas été précisés, Garmin promet une meilleure prise en charge des activités aquatiques. De quoi ravir les triathlètes et les adeptes de la natation en eau libre.

: Bien que les détails n’aient pas été précisés, Garmin promet une meilleure prise en charge des activités aquatiques. De quoi ravir les triathlètes et les adeptes de la natation en eau libre. Prédictions de temps de course affinées : L’algorithme de prédiction des temps de course a été revu pour prendre en compte votre niveau de forme physique et vos dernières données d’entraînement. Une promesse alléchante pour les coureurs en quête de performance.

Ces améliorations démontrent la volonté de Garmin de proposer une montre véritablement polyvalente, capable de s’adapter à tous les profils de sportifs.

La polémique des prédictions de course

Si la plupart des changements apportés par cette mise à jour ont été bien accueillis, un point en particulier semble diviser la communauté : les nouvelles prédictions de temps de course.

D’un côté, certains utilisateurs se plaignent de résultats jugés « irréalistes ». Ces coureurs estiment que les nouvelles prédictions sont trop optimistes et ne reflètent pas leurs véritables capacités. Une situation qui pourrait potentiellement conduire à des déceptions lors des compétitions.

De l’autre, une partie de la communauté se réjouit de ces changements. Ces utilisateurs considèrent que les anciennes prédictions étaient trop pessimistes et que la nouvelle version offre une vision plus juste de leur potentiel. Pour eux, c’est une source de motivation supplémentaire pour repousser leurs limites.

Cette divergence d’opinions soulève une question intéressante : comment trouver le juste équilibre entre motivation et réalisme dans les prédictions de performance ? Garmin devra sans doute affiner son algorithme dans les prochaines mises à jour pour satisfaire l’ensemble de ses utilisateurs.

Le problème récurrent de la batterie

Malgré toutes ces nouveautés et améliorations, un problème continue de hanter les utilisateurs de la Forerunner 955 : la consommation excessive de la batterie.

Plusieurs utilisateurs rapportent une baisse significative de l’autonomie de leur montre depuis l’installation de la mise à jour 20.26. Un souci qui n’est pas nouveau, puisqu’il avait déjà été signalé lors des précédentes versions du firmware.

Cette situation est particulièrement problématique pour une montre destinée aux coureurs de longue distance et aux traileurs, qui comptent sur une autonomie prolongée pour leurs sorties les plus exigeantes. Garmin devra impérativement se pencher sur ce problème pour maintenir la réputation de fiabilité de la Forerunner 955.

Comment installer la mise à jour ?

Si malgré ces quelques points de friction, vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités de la version 20.26, voici comment procéder :

Assurez-vous que votre Forerunner 955 est suffisamment chargée (au moins 50% de batterie recommandé). Connectez votre montre à son chargeur et à un réseau Wi-Fi stable. Sur votre montre, naviguez jusqu’au menu « Paramètres ». Sélectionnez « Système », puis « Mise à jour du logiciel ». Choisissez « Rechercher une mise à jour ». Si la version 20.26 est disponible, suivez les instructions à l’écran pour l’installer.

N’oubliez pas de sauvegarder vos données importantes avant de procéder à la mise à jour, par mesure de précaution.

Le mot de la fin : une mise à jour controversée mais prometteuse

La version 20.26 du logiciel de la Garmin Forerunner 955 est sans conteste une mise à jour majeure. Elle apporte son lot de nouveautés intéressantes et d’améliorations bienvenues, tout en soulevant quelques interrogations sur certains choix de la marque.

D’un côté, les nouvelles fonctionnalités comme Garmin Share et l’outil de sauvegarde des paramètres répondent à de véritables besoins des utilisateurs. Les améliorations apportées aux différentes disciplines (course à pied, natation) démontrent la volonté de Garmin de proposer une montre toujours plus polyvalente et performante.

De l’autre, la controverse autour des prédictions de temps de course et les problèmes persistants de batterie viennent ternir le tableau. Ces points de friction rappellent la difficulté de satisfaire une communauté aussi diverse et exigeante que celle des coureurs connectés.

Au final, cette mise à jour illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés les fabricants de montres connectées pour sportifs. Entre innovation, fiabilité et personnalisation, l’équilibre est parfois difficile à trouver. Reste à voir comment Garmin réagira aux retours de ses utilisateurs et quelles améliorations seront apportées dans les prochaines versions du logiciel.

En attendant, si vous êtes propriétaire d’une Forerunner 955, n’hésitez pas à tester cette mise à jour par vous-même. Vous seul pourrez juger si les nouvelles fonctionnalités valent le coup face aux potentiels désagréments. Et n’oubliez pas de partager votre expérience avec la communauté Garmin : c’est grâce aux retours des utilisateurs que la marque pourra continuer à améliorer ses produits.

Que vous choisissiez de mettre à jour votre montre ou de rester sur l’ancienne version, une chose est sûre : la Garmin Forerunner 955 reste l’une des meilleures montres de course à pied du marché. Alors, enfilez vos baskets, réglez votre GPS, et partez à l’assaut de nouveaux records !