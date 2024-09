Garmin Forerunner 265 : Une mise à jour révolutionnaire enrichit cette montre connectée de milieu de gamme

Garmin vient de déployer une mise à jour majeure pour sa populaire montre connectée Forerunner 265. Cette nouvelle version logicielle apporte plus d’une douzaine de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de corrections de bugs, renforçant ainsi la position de la Forerunner 265 sur le marché des montres de sport intelligentes.

Une mise à jour attendue pour la Forerunner 265

Après une série de versions bêta, Garmin a enfin lancé la mise à jour stable 20.26 pour la Forerunner 265. Cette mise à jour marque une étape importante pour cette montre connectée de milieu de gamme, initialement commercialisée à la fin du mois de mai :

Passage de la version 19.18 à la version 20.26

Déploiement progressif, avec au moins 50% des montres éligibles déjà mises à jour

Possibilité de forcer la mise à jour manuellement via le menu de la montre

Des nouvelles fonctionnalités innovantes

Parmi les nombreuses améliorations apportées par cette mise à jour, on peut noter :

Garmin Share : Permet de partager ses entraînements, parcours et points de cheminement entre appareils Garmin compatibles

: Permet de partager ses entraînements, parcours et points de cheminement entre appareils Garmin compatibles Sauvegarde et restauration des paramètres : Une fonctionnalité très attendue pour faciliter les transferts et mises à jour

: Une fonctionnalité très attendue pour faciliter les transferts et mises à jour Améliorations pour la natation en piscine : Support des alertes de rythme et de vitesse de nage critique

: Support des alertes de rythme et de vitesse de nage critique Intégration de Garmin Run Coach : Désormais accessible directement depuis l’application Garmin Connect

Des améliorations notables pour les performances

La mise à jour apporte également des améliorations significatives en termes de performances et de précision :

Prédictions de temps de course plus précises, basées sur le niveau de forme et les efforts récents

Amélioration de l’écran de repos et des tonalités d’alerte pour la natation en piscine

Correction de divers problèmes d’affichage (météo, calendrier, champs de données cartographiques)

Corrections de bugs et optimisations

Garmin a également profité de cette mise à jour pour corriger plusieurs bugs et optimiser l’interface utilisateur :

Correction des vibrations de l’écran verrouillé pendant le mode sommeil

Résolution des problèmes de sélection de la taille de la piscine dans les paramètres en temps réel de Garmin Connect

Correction de la suppression des alertes pendant l’activité de respiration

Diverses corrections de traduction et d’interface utilisateur

Comment mettre à jour votre Forerunner 265

Si votre montre n’a pas encore reçu la mise à jour automatiquement, vous pouvez la déclencher manuellement en suivant ces étapes :

Accédez au menu de votre montre Sélectionnez « Système » Choisissez « Mise à jour logicielle » Appuyez sur « Rechercher des mises à jour »

Assurez-vous que votre montre est suffisamment chargée et connectée à un réseau Wi-Fi stable pour effectuer la mise à jour en toute sérénité.

Un pas de plus vers l’excellence

Avec cette mise à jour majeure, Garmin démontre son engagement à améliorer continuellement ses produits, même après leur lancement. La Forerunner 265, déjà appréciée pour son rapport qualité-prix intéressant (vendue actuellement autour de 330 €), voit sa valeur encore renforcée par ces nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Cette mise à jour arrive dans un contexte où Garmin a récemment présenté de nouveaux modèles haut de gamme comme le Fenix 8, le Fenix E et l’Enduro 3. Cependant, l’attention portée à la Forerunner 265 montre que la marque n’oublie pas ses modèles de milieu de gamme, qui restent essentiels pour de nombreux sportifs amateurs et semi-professionnels.

Une mise à jour qui renforce la position de la Forerunner 265

Cette mise à jour substantielle pour la Garmin Forerunner 265 témoigne de l’engagement de la marque à offrir une expérience utilisateur toujours plus riche et performante. Avec l’ajout de Garmin Share, les améliorations pour la natation, et l’optimisation des prédictions de course, la Forerunner 265 se positionne plus que jamais comme une option attrayante pour les sportifs en quête d’une montre connectée polyvalente et évolutive.

Les propriétaires de la Forerunner 265 ont tout intérêt à effectuer cette mise à jour dès que possible pour profiter de ces nombreuses améliorations. Quant aux personnes envisageant l’achat d’une montre de sport connectée, cette mise à jour renforce l’attrait de la Forerunner 265, en faisant un choix encore plus pertinent dans sa gamme de prix.