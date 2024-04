Garmin Forerunner 165: le coach AI est-il devenu obsolète pour les coureurs?

Avec le dernier né de la gamme Forerunner de Garmin, le modèle 165, l'entraînement de running atteint un nouveau niveau. Découvrez pourquoi ce modèle d'entrée de gamme pourrait bien rendre les coachs AI superflus pour les passionnés de course à pied.

Une expérience unique, même face aux imprévus

Tester le Garmin Forerunner 165 Music m'a permis de constater que, même les trackers les plus avancés ont leurs limites. Une intoxication alimentaire m'a cloué au lit pendant deux jours, période durant laquelle ma montre, optimiste, m'informait que ma batterie corporelle était à son maximum. Ironique, lorsque l'on se bat contre la nausée.

Revenant à l'entraînement, le Forerunner 165 m'a judicieusement conseillé de reprendre avec des courses longues et lentes. Malgré un rythme qui peut sembler excessivement lent, cette méthode m'a permis de progresser significativement, en attestent mes séances de tempo runs et ma fréquence cardiaque, plus basse que jamais.

Garmin Forerunner 165: plus qu'une simple montre de course

Le Forerunner 165, dernier ajout à la série Forerunner de Garmin, se distingue non seulement par ses fonctionnalités supplémentaires mais aussi par son rapport qualité-prix. Son design technique standard, avec son écran renforcé, son cadran en polymère et son bracelet en silicone, dissimule une nouveauté de taille: un affichage AMOLED lumineux, parfaitement visible même sous un soleil éclatant.

Outre son écran tactile, qui simplifie grandement la navigation, le Forerunner 165 offre une gamme élargie de capteurs, y compris un oxymètre de pouls pour la mesure de l'oxygénation sanguine, un altimètre barométrique, une boussole et un capteur de lumière ambiante. Ces fonctionnalités enrichissent l'expérience utilisateur, offrant des mesures d'entraînement précises et adaptées à chaque coureur.

Un paradis de données pour les coureurs

Pour les amateurs de statistiques et de suivi de performance, le Forerunner 165 est un véritable trésor. Les plans de course proposés par Garmin se révèlent simples, flexibles et efficaces, permettant une amélioration tangible de la condition physique, peu importe le niveau de départ.

La fonction « Morning Report » de Garmin offre une vue d'ensemble de la journée, comprenant la météo, le suivi du sommeil et l'évaluation de la batterie corporelle. Malgré quelques légères divergences avec d'autres appareils de suivi du sommeil, les données fournies par le Forerunner 165 restent d'une grande précision.

Autonomie et connectivité au rendez-vous

La batterie du Forerunner 165 promet jusqu'à 11 jours d'autonomie, bien que mes tests indiquent une semaine d'utilisation avec plusieurs activités suivies quotidiennement. La montre se recharge rapidement, et grâce aux systèmes satellites multibandes, aucun de vos parcours, même les plus improbables, ne lui échappera.

L'application Garmin Connect, récemment redessinée, facilite l'organisation et la consultation des données d'activité, de sommeil, de fréquence cardiaque et bien d'autres, le tout modifiable selon vos préférences.

Un petit bémol musical

Mon seul reproche concerne l'écoute de musique via le Forerunner. Par le passé, Garmin rendait cette fonctionnalité intuitive et simple. Aujourd'hui, face à l'intégration croissante des écosystèmes concurrents, Garmin semble avoir pris du retard. La version Music du Forerunner 165 nécessite, hélas, un dépannage fastidieux pour accéder à Spotify, un processus qui paraît démodé à l'ère d'Apple et d'autres technologies.

Conclusion: le Garmin Forerunner 165 vaut-il son prix?

Malgré ce léger désagrément musical, le Garmin Forerunner 165 demeure un excellent choix dans la gamme Forerunner, en particulier pour ceux qui cherchent à se lancer sérieusement dans la course à pied. Avec ses fonctionnalités supplémentaires, comme l'altimètre et le capteur d'oxygénation sanguine, il justifie pleinement son coût supplémentaire par rapport au modèle de base, le Forerunner 55. Il est bien plus qu'une montre; c'est un investissement dans votre santé et vos performances sportives.