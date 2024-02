Garmin Forerunner 165 contre 265 : Les différences essentielles à connaître

Découvrez les points clés qui distinguent les montres Garmin Forerunner 165 et 265, et trouvez celle qui correspond le mieux à vos besoins de coureur.

Un prix de départ qui fait la différence

La Forerunner 165 se présente comme une option plus abordable à 249€, par rapport à la Forerunner 265 qui débute à 449€. Cette différence de prix cache cependant plusieurs distinctions notables entre les deux modèles.

La musique : payante ou incluse

La Forerunner 265 intègre d'office le support musical, permettant de connecter des écouteurs sans fil pour écouter des morceaux via Spotify ou Amazon Music Unlimited. Pour la Forerunner 165, cette fonctionnalité est réservée à l'édition « Avec Musique », moyennant 50€ supplémentaires, et offre une capacité de stockage réduite.

La précision du GPS multi-bandes

La Forerunner 265 bénéficie du GPS multi-bandes, améliorant la réception du signal dans les environnements difficiles. Cette fonction est absente sur la Forerunner 165, ce qui peut impacter la précision de suivi dans certaines situations.

Qualité du verre d'affichage

Tandis que la Forerunner 265 utilise du verre Gorilla Glass 3, la Forerunner 165 est équipée d'un verre chimiquement renforcé, potentiellement moins résistant aux rayures.

Fonctionnalités avancées de suivi de performance

La Forerunner 165 propose de nombreuses fonctionnalités pour les coureurs, mais elle ne dispose pas de l'évaluation de la condition de performance ni du suivi de la charge d'entraînement, contrairement à la Forerunner 265.

Compatibilité avec les accessoires

La Forerunner 265 offre une meilleure compatibilité avec les accessoires, notamment la possibilité de contrôler des home trainers intelligents, une option absente sur la Forerunner 165.

Autonomie de la batterie

La Forerunner 265 promet jusqu'à 15 jours d'autonomie pour le modèle 42mm, contre 11 jours pour la Forerunner 165, une différence significative pour les utilisateurs fréquents.

Animations d'entraînement

Seule la Forerunner 265 propose des animations d'entraînement et des cartes musculaires, rendant cette montre plus adaptée aux débutants qu'à son homologue d'entrée de gamme.

En conclusion, bien que la Forerunner 165 offre un excellent rapport qualité-prix avec de nombreuses fonctionnalités pour les coureurs, la Forerunner 265 se distingue par ses fonctionnalités avancées, une meilleure connectivité avec les accessoires, une autonomie supérieure et des fonctionnalités exclusives telles que le GPS multi-bandes et les animations d'entraînement. Le choix entre ces deux modèles dépendra de vos besoins spécifiques en matière de suivi d'activité et de votre budget.