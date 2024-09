Garmin Fenix 8 vs Samsung Galaxy Watch Ultra : quel modèle choisir pour l’aventure ?

Les montres connectées Garmin Fenix 8 et Samsung Galaxy Watch Ultra se disputent le marché des montres outdoor haut de gamme pour utilisateurs Android. Bien que toutes deux robustes et dotées d’écrans AMOLED, elles présentent des atouts différents. Après plusieurs semaines de test, voici notre comparatif détaillé pour vous aider à faire le meilleur choix selon vos besoins.

Prix et versions : l’avantage du choix pour Garmin

La gamme Fenix 8 de Garmin offre davantage d’options :

Trois tailles de boîtier : 43 mm, 47 mm et 51 mm

Versions avec recharge solaire en 47 mm et 51 mm

Prix débutant à 949 €, pouvant dépasser les 1000 € pour les modèles haut de gamme

La Galaxy Watch Ultra de Samsung ne propose qu’une seule taille de 47 mm, mais à un prix plus abordable de 599 €.

Design et construction : robustesse et élégance

Les deux montres arborent un design robuste avec des boîtiers en titane, alliant solidité et légèreté. Elles disposent d’écrans AMOLED lumineux et réactifs, ainsi que d’une combinaison de contrôles tactiles et physiques.

Points forts de la Fenix 8 :

Davantage de boutons physiques pour une navigation plus précise

Lampe LED intégrée discrètement dans le boîtier

Étanchéité jusqu’à 40 mètres pour la plongée récréative

La Galaxy Watch Ultra se démarque par son bouton dédié aux raccourcis rapides, mais reste limitée à une étanchéité de 100 mètres sans certification plongée.

Fonctionnalités intelligentes : l’écosystème Samsung en avantage

La Galaxy Watch Ultra, fonctionnant sous Wear OS 5, offre une expérience smartwatch plus complète :

Accès au Google Play Store pour les applications tierces

Notifications interactives

Option de connectivité LTE pour une utilisation sans smartphone

La Fenix 8 n’est pas en reste avec son système d’exploitation propriétaire :

Compatible Android et iOS

32 Go de stockage

Support des listes de lecture hors ligne (Spotify, etc.)

Paiements sans contact et commandes vocales basiques

Autonomie : Garmin prend l’avantage

La Fenix 8 surpasse largement la Galaxy Watch Ultra en termes d’autonomie :

Fenix 8 (51 mm) :

Jusqu’à 48 jours en mode montre connectée

Une semaine avec l’écran toujours allumé

Galaxy Watch Ultra :

2 à 3 jours maximum en utilisation normale

Moins de 2 jours avec l’écran toujours allumé

Cette différence se retrouve également lors de l’utilisation du GPS.

Performance de suivi : Garmin pour les athlètes, Samsung pour la santé

La Fenix 8 excelle dans les domaines suivants :

Précision GPS supérieure

Meilleures fonctionnalités de cartographie et de navigation

Analyses de performance poussées pour l’entraînement

La Galaxy Watch Ultra se distingue par :

Capteur ECG et suivi de la pression artérielle

Suivi du sommeil plus détaillé et fiable

Le verdict : à chacun sa spécialité

Choisissez la Garmin Fenix 8 si vous êtes un athlète ou un aventurier exigeant, privilégiant l’autonomie, la précision du suivi et les fonctionnalités d’analyse avancées.

Optez pour la Samsung Galaxy Watch Ultra si vous recherchez une montre connectée polyvalente pour un usage quotidien, avec des fonctionnalités santé plus poussées et une meilleure intégration à l’écosystème Android.

Pour ceux qui hésitent, la Garmin Epix Pro représente une alternative intéressante, offrant un bon compromis entre les fonctionnalités de la Fenix 8 et un prix légèrement inférieur.

En définitive, votre choix dépendra de vos priorités entre performances sportives et fonctionnalités connectées au quotidien.