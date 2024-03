Garmin Fenix 8 Pro : le challenger prêt à détrôner l’Apple Watch ?

La série Garmin Fenix, connue pour sa robustesse et ses fonctionnalités avancées, accueille le nouveau Garmin Fenix 8 Pro. Mais est-il à la hauteur pour concurrencer l'Apple Watch ? Découvrons ensemble toutes les nouveautés et nos attentes.

Conception et affichage du Fenix 8 Pro

La première nouveauté majeure du Fenix 8 Pro pourrait être l'introduction d'un écran AMOLED, une première pour la série qui utilisait auparavant des écrans à faible contraste pour économiser la batterie. Cette innovation promet une meilleure expérience visuelle tout en optimisant l'autonomie de la batterie.

En plus de l'amélioration de l'affichage, le Fenix 8 Pro devrait intégrer un microphone intégré, permettant de passer et recevoir des appels sans sortir son téléphone. Cette fonction, déjà présente sur le Garmin Venue 2 Plus, renforcerait l'aspect pratique du Fenix 8 Pro. L'augmentation du stockage interne prévue permettrait également d'ajouter plus de cartes préchargées, idéal pour les explorateurs.

Santé et fitness

Garmin a encore du chemin à parcourir pour rattraper son retard, notamment en ce qui concerne les capteurs de santé avancés et l'amélioration de la durée de vie de la batterie. L'inclusion d'un capteur ECG et l'amélioration du suivi de la fréquence cardiaque sont des améliorations attendues pour le Fenix 8 Pro, le mettant potentiellement en compétition avec l'Apple Watch Ultra.

Autonomie de la batterie

L'autonomie de la batterie reste un critère essentiel pour une montre robuste. Le Fenix 8 Pro, avec un meilleur chargement solaire, promet une durée de vie de la batterie encore améliorée, sans augmenter le poids ou la taille de la montre.

Date de sortie du Garmin Fenix 8 Pro

Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de la part de Garmin, les prévisions suggèrent un lancement autour du troisième trimestre 2024. Cependant, il s'agit d'une estimation, et Garmin pourrait annoncer un calendrier différent.

Le Garmin Fenix 8 Pro est-il un « Apple Killer » ?

Le Garmin Fenix 8 Pro se positionne comme une montre robuste et avancée pour les aventuriers, tandis que l'Apple Watch cible un public plus large, cherchant une montre pour le fitness et la vie quotidienne. Le choix dépendra donc des besoins spécifiques de chacun.

Attendre le Fenix 8 ou acheter un Fenix 7 ?

Avec l'arrivée imminente du Fenix 8, se pose la question de l'achat actuel d'un Fenix 7. Voici un résumé pour vous aider à décider :

Avantages d'acheter un Fenix 7 maintenant : Disponibilité immédiate, ensemble de fonctionnalités éprouvées, prix potentiellement plus bas.

Disponibilité immédiate, ensemble de fonctionnalités éprouvées, prix potentiellement plus bas. Avantages d'attendre le Fenix 8 : Accès aux dernières avancées technologiques, caractéristiques potentiellement améliorées comme l'affichage et les capteurs, et une durée de vie prolongée de votre investissement.

Le Fenix 8 Pro de Garmin s'annonce comme une option convaincante pour ceux qui recherchent une montre robuste et riche en fonctionnalités pour leurs activités extérieures. Les évolutions potentielles en matière d'affichage, de capteurs de santé, et d'autonomie de la batterie pourraient en faire un sérieux concurrent pour l'Apple Watch.