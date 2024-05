Garmin Fenix 8 : les secrets sur la date de sortie, les caractéristiques et le prix enfin dévoilés !

La très attendue Garmin Fenix 8 est sur le point de devenir la nouvelle référence dans le monde des montres connectées outdoor et multisports. Après le succès retentissant de sa prédécesseure, la Fenix 7, les attentes sont élevées quant aux fonctionnalités et capacités encore plus impressionnantes que devrait offrir la Fenix 8.

Dans cet article, nous allons plonger dans les dernières rumeurs, fuites et spéculations concernant la date de sortie, les caractéristiques techniques et le prix de la Garmin Fenix 8.

Date de sortie de la Garmin Fenix 8

Quand pouvons-nous espérer voir la nouvelle Garmin Fenix 8 débarquer sur le marché ? Difficile à dire avec certitude, car Garmin ne communique généralement pas sur ses futurs produits. Mais en observant les dates de sortie des précédents modèles Fenix, nous pouvons avoir une idée.

La première Fenix est sortie en 2012, suivie par la Fenix 3 en 2015. Il n'y a pas eu de Fenix 4 car le chiffre 4 est synonyme de « mort » en chinois. La Fenix 5 est arrivée en 2017, la Garmin Fenix 6 en 2019 et la Fenix 7 en 2022.

Entre ces sorties principales, Garmin a également lancé des versions intermédiaires comme la Fenix 5 Plus et la Fenix 7 Pro. Généralement, une nouvelle Fenix sort tous les 2-3 ans. Si ce rythme se poursuit, nous pourrions voir la Fenix 8 début 2025.

La Fenix 7 Pro, sortie en 2023, apporte déjà son lot de nouveautés intéressantes comme un meilleur capteur de fréquence cardiaque, une lampe torche et un capteur ECG. Il serait donc surprenant que Garmin lance la Fenix 8 seulement quelques mois après. 2025 semble donc une date de sortie plus probable pour la Fenix 8.

Bien sûr, Garmin pourrait nous surprendre et sortir la Fenix 8 plus tôt. Mais au vu des sorties passées et de la récente Fenix 7 Pro, 2025 est probablement l'année où nous verrons la prochaine grande évolution de la Fenix. Cependant, si les spéculations sur les forums de Garmin s'avèrent exactes, nous pourrions porter la Fenix 8 au poignet encore plus tôt que prévu.

Caractéristiques techniques : quelles nouveautés pour la Fenix 8 ?

La Garmin Fenix 8 devrait apporter son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations par rapport à la Fenix 7. Voici quelques-unes des principales caractéristiques que nous espérons voir :

Écran

L'une des améliorations les plus attendues est le possible passage à un écran AMOLED. La Fenix 7 dispose déjà d'un écran always-on à fort contraste, mais un écran AMOLED ferait passer les choses au niveau supérieur en termes de qualité d'image, de contraste et de visibilité.

Un écran AMOLED permettrait également d'avoir des couleurs plus vives et des noirs plus profonds, rendant les cartes et les animations d'entraînement de la montre encore plus attrayantes et faciles à lire. Garmin a déjà utilisé des écrans AMOLED dans certaines de ses autres montres, comme l'Epix 2, donc la technologie est certainement disponible.

Options de taille

Garmin a fait des progrès en matière d'inclusivité avec ses dernières sorties de montres, en proposant plusieurs options de taille pour s'adapter aux différents poignets. La Fenix 7 était disponible en trois tailles au lancement, et nous nous attendons à ce que la Fenix 8 suive le mouvement, avec d'éventuels ajouts comme une version super compacte mesurant 40 mm ou moins.

Cela rendrait la Fenix 8 plus accessible aux personnes ayant des poignets plus fins, sans sacrifier les puissantes fonctionnalités pour lesquelles la série est connue.

Capteurs et suivi

En tant que montre connectée dédiée à l'outdoor et au fitness, la Fenix 8 devrait intégrer une gamme complète de capteurs pour suivre diverses activités et mesures de santé. Parmi les capteurs que nous prévoyons de voir, citons :

Moniteur de fréquence cardiaque

Capteur d'oxygène dans le sang (SpO2)

Altimètre barométrique

Boussole

Gyroscope

Accéléromètre

Thermomètre

En plus de ces capteurs standard, il se murmure que la Fenix 8 pourrait inclure un capteur ECG (électrocardiogramme), qui permettrait aux utilisateurs de surveiller de plus près la santé de leur cœur. Cette fonctionnalité devient de plus en plus courante dans les montres connectées modernes et pourrait changer la donne pour la Fenix 8.

Autonomie de la batterie

L'autonomie est toujours un facteur crucial pour les montres outdoor, et la Fenix 8 devrait offrir des performances impressionnantes dans ce domaine. Les modèles Fenix 7 Solar pouvaient durer jusqu'à 28 jours en mode smartwatch et jusqu'à 37 jours avec la recharge solaire.

Pour la Fenix 8, nous espérons voir une autonomie encore meilleure, dépassant potentiellement les 30 jours en mode smartwatch et atteignant 40 jours avec la recharge solaire. Cela ferait de la Fenix 8 un compagnon idéal pour les aventures et expéditions en plein air prolongées.

Stockage et connectivité

La Fenix 8 devrait offrir plus de stockage interne que sa prédécesseur, ce qui serait une amélioration significative. Cet espace supplémentaire pourrait être utilisé pour stocker plus de cartes, de musique et d'applications, rendant la montre encore plus polyvalente et autonome.

Garmin pourrait également pré-installer des packs de cartes populaires, comme les cartes TopoActive, directement sur la montre, éliminant ainsi la nécessité de téléchargements manuels. Ce serait un énorme avantage pour les utilisateurs qui souhaitent partir sur les sentiers sans avoir à gérer les cartes sur leur poignet.

En termes de connectivité, la Fenix 8 devrait conserver les capacités Bluetooth et Wi-Fi standard de la Fenix 7. Cependant, une rumeur excitante concerne l'ajout potentiel d'un microphone intégré, similaire à celui de la Garmin Venu 2 Plus.

Cela permettrait aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels directement depuis leur montre, ainsi que d'interagir avec l'assistant vocal de leur téléphone sans jamais avoir à sortir leur téléphone de leur poche. C'est une fonctionnalité mineure mais incroyablement utile qui pourrait améliorer considérablement l'expérience utilisateur.

Prix : combien coûtera la Garmin Fenix 8 ?

La série Garmin Fenix 7 commençait à 699 € pour le modèle de base et allait jusqu'à 899 € pour l'édition haut de gamme Sapphire Solar. Compte tenu des améliorations et des perfectionnements attendus dans la Fenix 8, il est raisonnable de supposer que le prix augmentera légèrement.

Nous estimons que le modèle de base de la Fenix 8 débutera probablement aux alentours de 749 €, tandis que la version haut de gamme Sapphire Solar coûtera environ 949 €. Bien que cela puisse sembler un investissement important, il est important de se rappeler que la série Fenix est conçue pour les passionnés d'activités en extérieur et les athlètes exigeants qui demandent les meilleures performances et la meilleure durabilité.

La Garmin Fenix 8 vaut-elle la peine d'attendre ?

La date de sortie de la Garmin Fenix 8 est incertaine, les prévisions allant de fin 2024 à début 2025. La Fenix 8 devrait offrir plusieurs améliorations par rapport à la Fenix 7, comme une plus grande surface de capteur de fréquence cardiaque, des lampes torches à LED pour toutes les tailles, et un possible microphone pour les appels et l'utilisation de l'assistant vocal. Cependant, la Fenix 7 est déjà une excellente montre.

Si vous avez besoin d'une montre maintenant, la Fenix 7 est un excellent choix, surtout avec les récentes réductions de 200 € sur Amazon. La Fenix 8 pourrait inclure plus de stockage interne pour la musique, les cartes et les applications, ainsi que des fonctionnalités avancées comme la mesure de la pression artérielle et un capteur ECG. Néanmoins, la Fenix 7 possède déjà beaucoup de ces fonctionnalités, et la Fenix 8 pourrait ne pas offrir une amélioration suffisamment importante pour justifier l'attente.

Une autre option à considérer est la Garmin Epix Pro, qui offre des fonctionnalités comme un écran tactile AMOLED et qui gagne en popularité en tant que sérieux concurrent sur le marché des montres connectées. La série Forerunner vaut également la peine d'être explorée, car elle se concentre sur la course à pied et le suivi de la condition physique, avec des modèles comme la Forerunner 945 et la Forerunner 265 qui offrent des mesures de performance avancées et des outils d'entraînement.

En fin de compte, la question de savoir si la Garmin Fenix 8 vaut la peine d'attendre dépend de vos besoins et préférences spécifiques. Si vous pouvez attendre pour acheter une nouvelle montre, la Fenix 8 peut valoir la peine d'être envisagée pour ses améliorations potentielles.

Cependant, si vous avez besoin d'une montre maintenant, la Fenix 7, la Fenix 7 Pro ou l'Epix Pro sont d'excellents choix qui offrent un excellent rapport qualité-prix, surtout avec les réductions actuelles.

La Garmin Fenix 8 s'annonce comme une montre connectée incroyablement impressionnante et riche en fonctionnalités. Avec sa sortie prévue en 2024, la Fenix 8 promet de s'appuyer sur le succès de la Fenix 7 en offrant des capteurs encore plus avancés, une autonomie plus longue et un superbe écran AMOLED.

Bien que la date de sortie exacte et le prix soient encore inconnus, une chose est sûre : la Fenix 8 sera une force avec laquelle il faudra compter dans le monde des montres connectées outdoor et multisports. Que vous soyez un randonneur passionné, un coureur ou un aventurier, la Fenix 8 sera certainement un compagnon digne de ce nom lors de votre prochaine excursion en plein air.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et fuites à l'approche de la sortie officielle de la Fenix 8. En attendant, commencez à économiser, car cette montre sera certainement un must-have pour tout passionné d'activités outdoor sérieux.