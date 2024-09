Garmin Fenix 8 : les mises à jour bêta apportent 9 nouvelles fonctionnalités révolutionnaires

Garmin frappe fort avec les premières mises à jour bêta pour sa montre connectée phare, la Fenix 8. Ces actualisations apportent une pléthore de nouvelles fonctionnalités et améliorations, renforçant la position de leader de Garmin sur le marché des montres de sport haut de gamme. Découvrez en détail ce que ces mises à jour signifient pour les utilisateurs de la Fenix 8.

Garmin Fenix 8 : une évolution majeure avec les mises à jour bêta

Garmin vient de déployer les versions bêta 11.81 et 11.82 pour sa gamme de montres connectées haut de gamme, incluant la Fenix 8 AMOLED, la Fenix 8 Solar, l’Enduro 3 et la Fenix 8. Ces mises à jour, particulièrement la version 11.81, apportent un lot impressionnant de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations qui vont ravir les utilisateurs les plus exigeants.

Neuf nouvelles fonctionnalités qui changent la donne

Parmi les ajouts majeurs de la mise à jour 11.81 pour la Garmin Fenix 8, on trouve :

La possibilité de basculer entre différentes cartes tierces dans le menu des couches cartographiques

Un nouvel écran de données pour suivre la difficulté en ski ou snowboard

Un outil Autolap par position

Le réglage de la luminosité de l’écran par commandes vocales

La connexion Wi-Fi via Map Manager

Ces nouvelles fonctionnalités renforcent la polyvalence et l’utilité de la Fenix 8, la rendant encore plus attractive pour les sportifs et les aventuriers.

Résolution du problème d’eau froide

Garmin a confirmé avoir travaillé sur la résolution d’un problème signalé par les utilisateurs lors de l’utilisation de la montre en eau froide. Cette correction pourrait être liée à une nouvelle fonction d’expulsion d’eau, améliorant ainsi la fiabilité de la Fenix 8 dans des conditions extrêmes.

Améliorations de performance et corrections de bugs

La mise à jour apporte également des améliorations significatives en termes de performance, notamment :

Optimisation de la luminosité de l’écran Always-On

Réduction de la consommation d’énergie de la page Maps

21 corrections de bugs, incluant des problèmes de batterie, d’annulation d’entraînements et de comptage du timer actif

Comment obtenir la mise à jour bêta

Pour les testeurs bêta de la Garmin Fenix 8, la mise à jour 11.81 n’est pas envoyée automatiquement. Pour l’installer, suivez ces étapes :

Allez dans Menu > Système > Mise à jour logicielle Sélectionnez « Rechercher des mises à jour »

Il est important de noter que l’utilisation du logiciel bêta désactive temporairement les fonctions ECG et Plongée.

Un pas de plus vers la perfection

Avec ces mises à jour bêta, Garmin démontre son engagement continu à améliorer l’expérience utilisateur de la Fenix 8. Ces nouvelles fonctionnalités et améliorations renforcent la position de la Fenix 8 comme l’une des montres connectées les plus avancées et polyvalentes du marché.

Que vous soyez un athlète professionnel, un amateur de sports extrêmes ou simplement un passionné de technologie, la Garmin Fenix 8 continue de repousser les limites de ce qu’une montre connectée peut offrir. Avec un prix de départ de 999,99 € pour le modèle 47 mm, elle représente un investissement conséquent mais justifié pour ceux qui recherchent le meilleur de la technologie wearable.