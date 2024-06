Garmin Epix 2 vs Garmin Epix Pro : Quelle montre choisir ?

Vous cherchez à acheter une nouvelle montre d’aventure et hésitez entre la Garmin Epix 2 et la toute nouvelle Garmin Epix Pro ? Ces deux montres arborent un superbe écran AMOLED lumineux et la plupart des fonctionnalités haut de gamme qu’on attend de Garmin. Décryptage de leurs similitudes et différences pour vous aider à trancher.

Prix et disponibilité : avantage Epix 2

La Garmin Epix 2, sortie en janvier 2022, était alors positionnée comme une montre d’aventure haut de gamme avec un splendide écran. Son prix de lancement démarrait à 899$/749£ pour le modèle de base, et grimpait à 999$/999£ pour la version sapphire avec boîtier en titane et 32 Go de stockage. Bonne nouvelle, son tarif a probablement baissé depuis, avec l’arrivée de l’Epix Pro.

Lancée en mai 2023, la gamme Epix Pro se décline en différentes tailles et finitions, avec un prix d’appel à 899$/829£. Le modèle le plus haut de gamme avec verre saphir et boîtier titane culmine à 1099$/1099£. Le verre saphir, plus résistant, justifie ce positionnement premium.

En résumé, si votre budget est serré, l’Epix 2 reste l’option la plus abordable car sans doute soldée depuis son lancement.

Design et écran : avantage Epix Pro

L’Epix 2 et l’Epix Pro se ressemblent, avec leur magnifique écran tactile AMOLED qui rend la navigation ultra-fluide. L’écran tactile se désactive automatiquement en mode entraînement, et on peut toujours utiliser les 5 boutons pour démarrer, arrêter, mettre en pause et enregistrer ses tours.

Principale différence côté design, l’Epix Pro est déclinée en 3 tailles (42mm/1,6″, 47mm/1,8″ et 51mm/2″), là où l’Epix 2 n’existait qu’en 47mm. Il y a donc désormais une version plus compacte pour les poignets fins, et une plus imposante pour ceux qui aiment les montres massives. Toutes existent en finition standard ou sapphire.

Autre nouveauté, toute la gamme Epix Pro intègre une lampe torche, comme la Fenix 7X. Pratique au quotidien, elle peut aussi servir dans certains modes sport (clignotement en vélo, éclairage spécifique course à pied…).

Bref, on apprécie le choix de tailles de l’Epix Pro. L’Epix 2 a toujours été une montre imposante, donc la version 42mm offre sans doute un meilleur confort aux poignets plus menus.

Autonomie : avantage Epix Pro 51mm

L’autonomie varie logiquement selon la taille de montre choisie. En résumé :

Epix 2 (47mm) : 16 jours en mode smartwatch / 42h en GPS

Epix Pro 42mm : 16 jours en mode smartwatch / 37h en GPS

Epix Pro 47mm : 23 jours en mode smartwatch / 48h en GPS

Epix Pro 51mm : 31 jours en mode smartwatch / 72h en GPS

L’autonomie fait un bond spectaculaire sur la grande Epix Pro 51mm. Si partir en week-end prolongé sans chargeur est un must, c’est clairement le modèle à choisir. Ni l’Epix 2 ni l’Epix Pro n’ont de charge solaire.

Suivi d’activité : légère avantage Epix Pro

Côté fonctions sportives, l’Epix 2 et l’Epix Pro s’équivalent globalement. Les deux permettent de s’entraîner sereinement pour un marathon ou une aventure outdoor.

Au lancement, deux nouvelles fonctions course à pied ont fait leur apparition (hill score pour jauger la facilité à courir en montée, endurance score pour évaluer sa capacité à tenir un effort prolongé), mais elles seront aussi disponibles sur l’Epix 2 via une mise à jour firmware.

La vraie nouveauté de l’Epix Pro, c’est son capteur de fréquence cardiaque dernière génération (deux fois plus de LED, meilleure précision). Difficile de les départager, mais ce nouveau capteur donne un petit avantage à l’Epix Pro.

Fonctions connectées : match nul

Comparé à une Apple Watch Ultra, Garmin a encore une marge de progression côté smartwatch. Pas d’assistant vocal ni d’appels depuis le poignet, des notifications en mirroring mais sans possibilité d’y répondre… L’Epix 2 et l’Epix Pro restent clairement des montres de sport, certes magnifiques.

Les deux intègrent Garmin Pay pour régler ses achats sans contact, la lecture hors-ligne de musique (Spotify, Deezer, Amazon Music) et un store pour installer des applis Connect IQ depuis la montre.

Bref, les deux montres sont à égalité sur ce terrain.

Verdict : faut-il upgrader de l’Epix 2 à l’Epix Pro ?

Si vous avez déjà une Epix 2, pas sûr que le nouveau capteur cardiaque et la lampe torche justifient de passer à l’Epix Pro. Par contre, si vous partez d’une montre plus ancienne, l’Epix Pro a clairement un petit avantage avec ses différentes tailles et son éclairage intégré bien pratique. Par rapport à une Fenix 7 Pro ? Le magnifique écran de l’Epix pourrait bien faire pencher la balance.

Cela dit, la gamme Epix n’est pas donnée. Si vous ne passez pas vos week-ends à dévaler des rivières en raft ou à grimper à Yosemite, vous n’exploiterez sans doute même pas 10% de ses possibilités. Mieux vaut alors économiser et opter pour une Forerunner 265 ou un modèle plus abordable de notre sélection des meilleures montres GPS.

Dans tous les cas, que vous choisissiez l’Epix 2 ou l’Epix Pro, vous aurez au poignet une superbe montre outdoor ultra-complète. Que demander de plus ?