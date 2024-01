Garmin élargit son univers de la smartwatch avec des mises à jour majeures et le nouveau moniteur cardiaque HRM-Fit

Garmin, le géant des montres intelligentes dédiées au sport, annonce une refonte majeure de son application Garmin Connect, ainsi que des mises à jour de ses montres et un nouveau moniteur cardiaque.

Nouvelle ère pour l'application Garmin Connect

Consciente de l'attente de sa communauté fidèle, Garmin a annoncé une mise à jour significative de son application phare, Garmin Connect. Joe Schrick, Vice-président Fitness chez Garmin, a souligné l'introduction d'un design épuré et l'apport d'analyses plus pertinentes. L'interface remaniée propose des sections personnalisables offrant un accès direct aux informations clés telles que les activités du jour, les performances de sommeil via le score Sleep Score, le suivi de l'énergie Body Battery™ ou encore les tendances d'activité.

Les utilisateurs pourront également visualiser rapidement un large éventail de statistiques avec le widget Au Premier Coup d'Œil, incluant la fréquence cardiaque, les minutes d'intensité, les pas effectués, les calories brûlées et bien plus encore. En outre, la section Plans d'Entraînement permettra aux sportifs de suivre leurs programmes de course ou de cyclisme avec Garmin Coach. Quant aux adeptes des défis communautaires et familiaux, ils seront servis par le widget Challenges.

L'exclusivité beta avant un déploiement global

Cette nouvelle version est dès à présent accessible en version beta pour certains clients privilégiés équipés des smartwatches, ordinateurs pour vélo et accessoires Garmin. Ceux-ci peuvent s'inscrire volontairement au programme beta en attendant la sortie officielle prévue plus tard dans l'année. Une démarche qui traduit la volonté de Garmin d'intégrer le feedback des utilisateurs dans le développement continu de ses services.

Mises à jour matérielles : Lily 2 et HRM-Fit

La montre intelligente Lily 2 reçoit elle aussi des améliorations notables.

Lancement du HRM-Fit, un moniteur cardiaque spécialement conçu pour s'intégrer aux soutiens-gorge sportifs féminins.

Tout en mettant l'accent sur la refonte logicielle avec Garmin Connect, Garmin n'en néglige pas moins son hardware. La Lily 2 se pare ainsi de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins spécifiques du public féminin tandis que le HRM-Fit promet une intégration et un confort inédits pour la surveillance cardiaque pendant l'exercice. Ces nouveaux dispositifs sont disponibles immédiatement sur le marché.