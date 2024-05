Garmin dévoile une nouvelle mise à jour logicielle pour la montre connectée Fenix 7 avant la prochaine version stable

Garmin ne perd pas de temps pour apporter de nouvelles améliorations à ses montres connectées haut de gamme. La série Fenix 7 vient de recevoir une nouvelle mise à jour logicielle bêta, la version 17.19, qui corrige plusieurs bugs et ajoute des traductions mises à jour. Cette version remplace la précédente 17.17 et est disponible en téléchargement OTA.

Une succession de mises à jour bêta pour la Fenix 7

Garmin enchaîne les mises à jour logicielles pour ses montres connectées premium comme les Epix 2, Enduro 2, Fenix 7, Marq 2 et Quatix 7. Il y a quelques jours à peine, la marque lançait la version bêta 17.17 qui corrigeait trois bugs en attente et ajoutait une nouvelle fonctionnalité. Celle-ci remplaçait la version 17.16, une mise à jour plus conséquente déployée la semaine dernière.

Désormais, c'est au tour de la version bêta 17.19 d'être proposée en téléchargement OTA. À noter que les modèles « Pro » sont pour l'instant exclus de cette mise à jour, comme c'était déjà le cas pour la 17.17. De plus, la fonctionnalité d'électrocardiogramme (ECG) reste désactivée, signe que d'autres versions bêta sont à prévoir avant une mise à jour stable.

Vers une mise à jour stable imminente ?

L'enchaînement des versions 17.16, 17.17 et 17.19 en l'espace d'une semaine laisse penser que Garmin se rapproche d'une première grosse mise à jour stable pour ses montres depuis la version 16.22. Les corrections apportées semblent de plus en plus mineures :

Traductions mises à jour

Résolution d'un problème empêchant parfois l'envoi de messages

Tout porte à croire que la version 17.1x est bientôt prête à être déployée au grand public. Les propriétaires de Fenix 7, Epix 2, Marq 2, Enduro 2 ou Quatix 7 peuvent donc s'attendre à recevoir très prochainement une mise à jour majeure apportant son lot de nouveautés et d'optimisations.

Version Date Nouveautés 17.19 Mars 2023 Traductions, correction bugs messages 17.17 Mars 2023 Correction de 3 bugs, nouvelle fonctionnalité 17.16 Mars 2023 Mise à jour plus conséquente

Même si la fonctionnalité ECG n'est pas encore d'actualité, gageons que Garmin réserve encore quelques surprises pour la prochaine mise à jour stable tant attendue par les utilisateurs de ses montres connectées