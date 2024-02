Garmin dévoile sa nouvelle pépite : Forerunner 165, la montre sportive qui va vous faire craquer !

La scène des montres connectées est sur le point d'accueillir un nouveau venu prometteur : la Garmin Forerunner 165. Positionnée dans l'entrée de gamme, cette montre sportive s'apprête à succéder à la populaire Forerunner 55, après une attente de plus de deux ans et demi. Les indices récoltés sur les sites Web de Garmin laissent présager une montre aux fonctionnalités complètes et au design modernisé, prête à investir le marché.

Retour sur la Garmin Forerunner 55

Avant d'accueillir la nouvelle venue, revenons sur sa devancière. La Forerunner 55 a su se tailler une place de choix dans le segment des montres dédiées au sport chez Garmin. Essentiellement orientée vers la course à pied, elle ne manquait pas pour autant de polyvalence avec ses programmes pour plusieurs activités sportives.

Malgré un écran MIP (Memory-In-Pixel) modeste de 1,04 pouce et une résolution limitée à 208 x 208 pixels, elle compensait par une autonomie remarquable : jusqu'à deux semaines en mode smartwatch et 20 heures avec le GPS actif. Sa palette de fonctionnalités reprenait, bien que parfois simplifiées, celles de ses grandes sœurs plus haut de gamme, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix.

Anticipation autour de la Garmin Forerunner 165

La Forerunner 165, bien que son nom puisse prêter à confusion, semble bel et bien être l'héritière attendue du modèle Forerunner 55. L'appellation n'étant pas encore officielle pourrait également se révéler sous le nom « Forerunner 65 » selon certaines références trouvées en ligne. Cependant, ce sont les nombreuses évolutions qui justifieraient cette rupture dans la séquence nominale.

Variante avec stockage interne pour la musique via Bluetooth (Forerunner 165 Music)

Espace de stockage similaire au vivoactive 5 avec 4 GB

Affichage AMOLED plus grand (1.2 pouces) et haute résolution (390 x 390 pixels)

L'autonomie promise jusqu'à 11 jours en mode smartwatch et jusqu'à 19 heures avec utilisation du GPS. L'intégration du capteur PPG « Elevate V4 » pour le suivi cardiaque précis est également confirmée.

Fonctionnalités attendues pour la Forerunner 165

Bien qu'elle soit positionnée comme modèle d'entrée de gamme, on peut s'attendre à ce que la Forerunner 165 embarque des fonctionnalités apparues ces dernières années chez Garmin :

Mesure du taux d'oxygène dans le sang (SpO2)

Analyse de la variabilité de fréquence cardiaque (HRV / HRV status)

Calcul du VO2max spécifique aux courses sur route ou en trail

D'autres fonctionnalités comme la navigation « Breadcrumb », les métriques avancées pour les nageurs en eau libre ou encore l'introduction récente du détecteur de sieste font partie des ajouts notables.

Prix et disponibilité présumés

L'apparition d'indices sur les sites web de Garmin est peu commune mais annonce généralement une présentation officielle imminente. En termes tarifaires, si l'on se base sur les produits concurrents et similaires tels que le vivoactive 5, on envisage que le prix recommandé pour la Forerunner 165 puisse se situer autour des 280 euros, tandis que la version Music pourrait atteindre environ 330 euros.