Garmin déploie une nouvelle mise à jour bêta pour ses montres connectées populaires

La série de montres connectées Garmin Instinct 2 peut désormais recevoir une nouvelle mise à jour bêta, la version 15.03. Ce dernier logiciel apporte une mise à jour relativement mineure aux wearables, avec une liste de deux améliorations dans le journal des modifications. Le nouveau logiciel est actuellement disponible uniquement par chargement latéral, bien qu'une version de la mise à jour OTA puisse arriver ultérieurement.

Focus sur les sports d'hiver pour ce déploiement

Garmin déploie le logiciel en version bêta 15.03 pour les montres connectées Instinct 2, Instinct 2s, Instinct 2X et Instinct Crossover. La mise à jour est relativement modeste comparativement à d'autres versions récentes pour les smartwatches telles que la Forerunner 955 et se concentre spécifiquement sur les sports d'hiver.

Le journal des modifications indique que le dernier logiciel contient une série de corrections de bugs et d'améliorations pour deux activités : le ski et le snowboard. Malheureusement, Garmin n'a pas donné plus de détails sur les problèmes précis qui ont été résolus ou sur les optimisations qui ont été réalisées.

Une évolution continue de la montre connectée

Il s'agit de la deuxième mise à jour dans le cycle bêta 15.xx, suivant la version bêta 15.02, sortie en février. Le logiciel précédent offrait également diverses corrections de bugs, s'attaquant à des problèmes comme le chargement de la mauvaise page pendant une séance d'entraînement et un problème avec le calcul de la charge d'entraînement.

Disponibilité de la mise à jour

Le logiciel est actuellement disponible uniquement via la méthode de chargement latéral, avec des fichiers téléchargeables depuis le forum de Garmin. Une version OTA de la mise à jour pourrait suivre dans les prochains jours, comme ce fut le cas pour la v15.02.

Si vous possédez une montre connectée de la série Garmin Instinct 2 et souhaitez rejoindre le programme bêta, vous pouvez le faire via Garmin Connect. Les mises à jour bêta permettent à Garmin de tester les améliorations ou les nouvelles fonctionnalités sur un échantillon limité de dispositifs avant de les déployer à plus grande échelle.