Garmin déploie une mise à jour majeure en juin pour ses montres connectées et compteurs vélo

Garmin ne chôme pas cet été ! Le géant américain des montres connectées et des GPS vient d’annoncer une vague de mises à jour pour bon nombre de ses produits phares. Au menu de cette « June 2024 Feature Update » : de nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour les séries Fenix 7, Forerunner, Venu et Edge. Un déploiement qui s’étalera tout au long du mois de juin.

Les montres connectées Garmin à l’honneur

Si Garmin a l’habitude de chouchouter les participants à son programme bêta, cette fois, c’est au tour des versions stables de profiter des dernières nouveautés. Les montres éligibles à cette mise à jour de juin 2024 sont nombreuses :

Les Forerunner 165, 265, 965 mais aussi les anciennes 255 et 955

Toute la gamme Fenix 7 et ses déclinaisons

Les Venu 3 et Vivoactive 5

De quoi ravir un grand nombre d’utilisateurs Garmin, des sportifs occasionnels aux athlètes chevronnés. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on peut citer :

L’application Garmin Messenger pour rester en contact pendant ses sorties

Une fonction « Localiser mon téléphone » bien pratique en cas d’étourderie

Des améliorations du mode navigation avec de nouveaux points d’intérêt

Autant d’ajouts qui enrichissent l’expérience utilisateur et renforcent la polyvalence des montres Garmin.

Les compteurs vélo Edge aussi mis à jour

Mais les montres ne sont pas les seules à profiter des bienfaits de cette « June 2024 Feature Update ». Garmin met aussi à jour plusieurs de ses compteurs vélo haut de gamme :

L’Edge Explore 2, parfait compagnon des cyclotouristes

Les Edge 540 et 840, destinés aux cyclistes les plus exigeants

Le tout nouveau Edge 1080, flagship de la gamme

Certes, les nouveautés sont moins nombreuses que sur les montres, mais les cyclistes apprécieront tout de même l’ajout de la fonction « Épingler la navigation », commune aux deux types d’appareils.

Un déploiement progressif tout au long du mois

Comme souvent avec ce type de mise à jour majeure, Garmin a opté pour un déploiement en douceur. Certains utilisateurs peuvent d’ores et déjà installer la « June 2024 Feature Update », tandis que d’autres devront encore patienter quelques semaines.

Malheureusement, Garmin n’a pas communiqué les numéros de build précis de cette nouvelle version logicielle. Difficile donc de savoir à l’avance si votre montre ou votre compteur est éligible sans se rendre dans les paramètres de mise à jour.

Qu’à cela ne tienne, cette annonce confirme la volonté de Garmin de soigner ses produits dans la durée en leur apportant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Une stratégie payante qui permet à la marque de se démarquer dans un secteur très concurrentiel, dominé par les géants Apple et Samsung.

Alors, si vous possédez une montre Garmin ou un compteur Edge, guettez l’arrivée de cette « June 2024 Feature Update » dans les jours à venir. De belles surprises vous attendent pour profiter pleinement de vos activités sportives cet été !