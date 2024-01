Garmin déploie de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour ses montres connectées récentes

Garmin, célèbre entreprise spécialisée dans les montres connectées, propose désormais une mise à jour Beta 9.15 pour ses modèles Venu 3 et Venu 3s, apportant de nouvelles fonctionnalités et résolvant des bugs existants.

Mise à jour Beta 9.15 pour les montres Venu 3 et Venu 3s

Les possesseurs de montres connectées Garmin Venu 3 et Venu 3s seront ravis d'apprendre que la société a lancé une nouvelle mise à jour en version bêta, qui vient remplacer la précédente, la Beta 8.25 datant de mi-novembre 2023. Contrairement aux séries Fenix 6 et Fenix 7, qui bénéficient régulièrement de mises à jour bêta, les modèles Venu 3 étaient jusqu'à présent quelque peu délaissés.

La mise à jour Beta 9.15 n'est pas encore une version stable (Release Candidate), il faudra donc encore patienter avant d'obtenir une version définitive. Pour rappel, les montres Venu 3 et Venu 3s ont été incluses dans le déploiement des mises à jour stables de décembre 2023 par Garmin.

Nouveautés et corrections apportées par la Beta 9.15

Garmin annonce que cette mise à jour apporte deux nouvelles fonctionnalités ainsi que la résolution de trois bugs existants. Voici les nouveautés et améliorations en détail :

Ajout d'une activité de saut à la corde

Prise en charge des annonces audio masculines (nécessite le téléchargement de nouveaux fichiers audio)

Correction d'un problème où la musique pouvait démarrer aléatoirement

Correction d'un problème entraînant une consommation accrue de la batterie lorsque le capteur de fréquence cardiaque au poignet était désactivé

Correction d'un problème où modifier un paramètre pendant une activité de golf pouvait désactiver le système de score

En outre, cette mise à jour intègre également les nouvelles annonces audio masculines, qui passent désormais en version 1.67.

Comment télécharger et installer la mise à jour Beta 9.15 ?

Pour profiter des améliorations apportées par la mise à jour Beta 9.15, les propriétaires de montres Venu 3 et Venu 3s pourront la télécharger directement depuis leur montre connectée. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans le menu principal, puis dans les paramètres (Settings), le système (System) et enfin dans la section Mise à jour du logiciel (Software Update).

Pour plus d'informations sur cette mise à jour et son contenu, les utilisateurs peuvent se référer au post publié par Garmin sur son forum officiel.

Garmin continue d'améliorer ses montres connectées

Cette mise à jour Beta 9.15 témoigne de l'engagement de Garmin à proposer des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins des utilisateurs. Les nouvelles fonctionnalités, comme l'ajout d'une activité de saut à la corde ou les annonces audio masculines, montrent que la société est à l'écoute des demandes et des attentes de sa clientèle.

Il est important de noter que cette mise à jour n'est pour le moment qu'une version bêta, et que certaines instabilités ou bugs peuvent subsister. Il est donc recommandé aux utilisateurs de rester attentifs aux communications officielles de Garmin concernant les prochaines mises à jour stables.