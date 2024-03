Garmin défie les critiques : La précision époustouflante des mesures de variabilité de la fréquence cardiaque révélée !

Découvrez comment les dernières études démontrent la précision remarquable des appareils Garmin dans le suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque, balayant les doutes et plaçant la marque au sommet de la technologie de suivi de la santé.

L'origine des controverses

Garmin a connu un départ difficile dans le domaine de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) lorsque des recherches en 2022 ont mis en lumière des résultats peu flatteurs pour le modèle Forerunner 245. Cette étude, axée principalement sur le suivi du sommeil, ne lui attribuait qu'une précision de 24 % pour les mesures de VFC, bien loin derrière des concurrents comme Whoop, qui affichait une précision stupéfiante de 99 %.

Cependant, il est crucial de souligner que la méthodologie de l'étude posait problème. Contrairement aux autres dispositifs évalués, le Garmin Forerunner 245 ne mesurait la VFC que sur une période de 3 minutes environ une heure avant le coucher, une méthode loin d'être idéale pour obtenir des données précises sur la VFC.

Comprendre la mesure de la VFC

La VFC est mieux évaluée sur une longue période, idéalement pendant le sommeil ou au réveil.

Mesurer la VFC le soir peut conduire à des données inexactes en raison de facteurs tels que la consommation de caféine, l'exercice physique, le stress, ou d'autres éléments perturbateurs.

L'étude initiale n'a donc pas offert à Garmin une chance équitable de démontrer la précision de ses mesures.

Une nouvelle ère de précision pour Garmin

Les sceptiques ont été rapidement contraints de revoir leur jugement suite à une méta-analyse et une étude plus récente. En effet, une méta-analyse couvrant 23 études a révélé que les dispositifs portables, y compris ceux de Garmin, n'affichent qu'une faible marge d'erreur absolue par rapport à l'électrocardiographie (ECG), considérée comme la référence absolue.

En 2023, une étude portant sur le modèle Garmin Vivoactive 4 a comparé les mesures de VFC de 104 personnes ayant subi un infarctus du myocarde, de 129 patients ayant souffert d'un accident vasculaire cérébral ischémique et de 30 personnes saines, avec celles obtenues par un ECG pendant 30 minutes. Les résultats ont été éloquents.

Garmin et l'ECG : une précision comparable

L'étude a démontré que les mesures de la fréquence cardiaque moyenne et de la puissance à très basse fréquence, ainsi que les écarts-types moyens sur des segments de 5 minutes, étaient très proches de ceux obtenus par ECG. Autrement dit, la précision des dispositifs Garmin est exceptionnelle, validant ainsi la fiabilité des données de VFC qu'ils produisent.

L'évolution continue de Garmin

Il est également important de noter que les dispositifs inclus dans l'étude datent de 2019. Depuis, Garmin a lancé de nouveaux modèles dotés de capteurs optiques améliorés et de logiciels optimisés. Cette évolution technologique est une excellente nouvelle, car la VFC est un indicateur clé permettant à Garmin de fournir des insights approfondis sur le stress et la préparation à l'entraînement.

En conclusion, les études récentes mettent en lumière la précision et la fiabilité des mesures de VFC par les appareils Garmin, offrant ainsi une réponse solide aux critiques initiales. Avec une méthodologie d'évaluation plus équitable et des avancées technologiques continues, Garmin s'affirme comme un leader incontesté dans le domaine du suivi de la santé et du bien-être.