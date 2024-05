Garmin Coach ou Entraînements Quotidiens Suggérés : 5 Différences Clés Expliquées pour Optimiser votre Préparation

Garmin ne cesse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa gamme de montres de running tout au long de l'année. L'inconvénient est que parfois, ces ajouts peuvent commencer à converger, comme c'est le cas avec Garmin Coach et les Entraînements Quotidiens Suggérés. Bien qu'excellentes lorsqu'utilisées correctement, il est important de comprendre certains points clés avant de les employer pour gérer votre entraînement.

Qu'est-ce que garmin coach et les entraînements quotidiens suggérés ?

Selon Rich Robinson, responsable produit chez Garmin :

Les Entraînements Suggérés de Garmin proposent une suggestion quotidienne basée sur les niveaux d'activité pour créer un profil de condition physique équilibré. Par exemple, si vous effectuez beaucoup d'entraînements en zone 4, la montre peut suggérer des entraînements à faible impact dans une zone cardiaque inférieure, équilibrant ainsi votre charge d'entraînement.

Garmin Coach est un plan d'entraînement personnalisé et adaptatif permettant aux utilisateurs de choisir l'un des trois coachs dans l'application Garmin Connect pour les accompagner dans leur parcours de course à pied.

Différence clé n°1 : disponibilité

Bien que ces deux fonctionnalités aient été déployées sur la plupart des montres Garmin, elles ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Consultez les pages d'assistance de Garmin pour voir la liste des appareils compatibles avec Garmin Coach et ceux proposant les Entraînements Quotidiens Suggérés.

Différence clé n°2 : distance cible

Garmin Coach propose des plans pour les distances de 5 km, 10 km et semi-marathon, mais pas pour le marathon. Pour cette distance, il faudra se tourner vers les Entraînements Suggérés, qui fournissent des conseils quelle que soit votre objectif. Configurer la fonction Race Widget est essentiel pour que les entraînements s'alignent sur votre objectif global.

Différence clé n°3 : planification et structure

Avec Garmin Coach, vous savez à quoi vous vous engagez dès le départ. Le plan vous demandera votre date de course puis s'adaptera en fonction du coach, de votre expérience et des entraînements réalisés. Les indicateurs orange rempliront automatiquement l'onglet Calendrier de Garmin Connect, évitant de réfléchir aux jours d'entraînement. Cependant, vous ne pouvez pas reprogrammer un entraînement Coach le jour même.

Les Entraînements Quotidiens Suggérés sont moins rigides, mais changent constamment car basés sur de nombreux facteurs (statut d'entraînement, charge et focus d'entraînement, données de sommeil, heures de récupération, VO2 max, entraînements récents). Une négociation est donc nécessaire entre votre ressenti quotidien et l'interprétation de Garmin.

Différence clé n°4 : type d'entraînement

Garmin Coach et les Entraînements Quotidiens Suggérés s'adressent aux coureurs et aux cyclistes, mais avec quelques différences :

Vous ne pouvez pas suivre un plan Coach en course à pied et en cyclisme en même temps, alors que vous pouvez recevoir des suggestions personnalisées pour les deux sports chaque jour.

Les plans Coach proposent des entraînements très différents selon le coach choisi (par exemple, Jeff Galloway vous fera suivre la méthode Run-Walk-Run), tandis que les suggestions quotidiennes seront plus formatées.

Un plan Garmin Coach est idéal si vous aimez les entraînements structurés variant en durée et en séries.

Différence clé n°5 : retour d'information

Les Entraînements Suggérés ne fournissent pas de retour sur vos progrès à long terme. Il faudra alors se fier à la fonction Race Predictor pour s'assurer d'aller dans la bonne direction, même si certains utilisateurs la trouvent très optimiste. Notre conseil : continuez à courir, les prédictions deviendront plus précises avec le temps.

Garmin Coach est donc un meilleur choix pour ceux qui veulent un vrai retour d'information. Bien que les suggestions ne soient pas personnalisées, le score de confiance (disponible si vous sélectionnez un objectif de rythme) permet de vérifier vos progrès et vos chances d'atteindre votre cible le jour J.

Lequel choisir pour optimiser sa préparation ?

Selon Rich Robinson, Garmin Coach convient idéalement à ceux qui veulent une structure pour atteindre un objectif spécifique, sauf pour le marathon où il recommande d'utiliser le Race Widget et les suggestions.

Ainsi, si vous êtes débutant et que votre but est simplement de finir un 5 km ou un 10 km, Garmin Coach peut vous y amener avec des entraînements qui s'adaptent à votre niveau et un retour d'information. C'est aussi très pratique pour les coureurs intermédiaires visant un chrono précis sur les distances classiques.

En revanche, si vous préférez une approche plus flexible qui s'aligne sur vos facteurs de préparation, ou un entraînement marathon plus souple, nous vous recommandons de vous en tenir aux Entraînements Quotidiens Suggérés.

Quelle que soit l'option choisie, ces fonctionnalités vous aideront à atteindre vos objectifs en simplifiant la planification de vos entraînements. À vous de trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins et préférences pour optimiser votre préparation et viser la ligne d'arrivée en pleine forme !