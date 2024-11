Galaxy Watch Ultra et Watch 7 : Samsung révolutionne le marché des montres connectées haut de gamme avec une autonomie record

La nouvelle génération de montres connectées Samsung marque un tournant décisif dans l’univers des wearables. Entre la Galaxy Watch Ultra, véritable bijou technologique en titane, et la Galaxy Watch 7 plus accessible, le géant coréen frappe un grand coup sur le marché français des smartwatches haut de gamme. Notre analyse approfondie après deux semaines d’utilisation intensive révèle des innovations majeures qui pourraient bien redéfinir vos attentes en matière de montres connectées.

La Galaxy Watch Ultra : une montre connectée d’exception aux finitions premium

Positionnée à 649 euros sur le marché français, la Galaxy Watch Ultra se démarque immédiatement par son boîtier en titane aux finitions exemplaires. Son écran carré-arrondi de 47 millimètres abrite une dalle circulaire particulièrement lumineuse, capable d’atteindre 3000 nits – une performance équivalente aux meilleures montres connectées du marché. Cette luminosité exceptionnelle garantit une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Une ergonomie repensée pour plus d’efficacité

L’innovation majeure réside dans l’intégration du bouton Quick, véritable concentré d’intelligence. Cette nouvelle commande contextuelle s’adapte automatiquement à l’utilisation : un appui prolongé permet de terminer une séance d’entraînement, tandis qu’une double pression active le chronomètre. Sa polyvalence impressionnante simplifie considérablement l’interaction avec la montre.

Des capteurs nouvelle génération pour un suivi santé ultra-précis

La Galaxy Watch Ultra et la Galaxy Watch 7 intègrent un nouveau capteur bioactif totalement repensé. Les tests réalisés en conditions réelles, notamment lors d’une séance intensive de spinning, démontrent une précision remarquable du cardiofréquencemètre. L’écart avec une ceinture pectorale de référence se limite à un battement par minute – une performance exceptionnelle pour une montre connectée.

Une première mondiale : la détection de l’apnée du sommeil

Les nouvelles montres Samsung innovent en introduisant la détection de l’apnée du sommeil, une fonctionnalité inédite certifiée par les autorités sanitaires. Après seulement deux nuits d’analyse, la montre évalue les variations d’oxygénation sanguine pour identifier les signes d’apnée obstructive modérée à sévère. Cette avancée médicale majeure transforme la montre en véritable outil de prévention santé.

Des fonctionnalités sportives enrichies

La Galaxy Watch Ultra excelle particulièrement dans le suivi sportif avec l’intégration du GPS double fréquence (L1 et L5), garantissant une géolocalisation ultra-précise. Le nouveau mode multisport permet d’enchaîner trois activités différentes sans manipulation complexe – idéal pour le triathlon. L’introduction du test FTP (seuil de puissance fonctionnel) en cyclisme, bien que limitée aux sorties extérieures, témoigne de l’ambition sportive de cette montre.

Une autonomie repensée mais perfectible

Équipée d’une batterie de 590 mAh, la Galaxy Watch Ultra promet jusqu’à 60 heures d’utilisation avec l’écran Always-On activé. Nos tests révèlent une autonomie réelle de 45-47 heures en usage mixte, incluant suivi du sommeil et entraînements GPS. La Galaxy Watch 7, dans sa version 40mm, atteint 30-33 heures d’autonomie – une amélioration notable par rapport à la génération précédente.

OneUI 6 Watch : une interface optimisée sous WearOS 5

L’expérience utilisateur bénéficie du nouveau processeur Exynos W1000 et de l’interface OneUI 6 Watch. L’introduction des gestes « knock knock » et du pincement double enrichit les possibilités d’interaction, même si leur précision mériterait d’être affinée. La navigation tactile sur le cadran virtuel reste moins intuitive qu’une couronne rotative physique.

Verdict : deux montres connectées complémentaires

Commercialisée à 299 euros, la Galaxy Watch 7 s’impose comme le choix le plus pertinent pour la majorité des utilisateurs. Elle partage l’essentiel des innovations technologiques de sa grande sœur – nouveau capteur bioactif, détection de l’apnée du sommeil, GPS double fréquence – dans un format plus compact et à un prix maîtrisé. La Galaxy Watch Ultra justifie son positionnement premium par sa construction en titane, son autonomie supérieure et ses fonctionnalités sportives avancées, mais son tarif de 649 euros la réserve aux utilisateurs les plus exigeants.