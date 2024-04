Galaxy Ring de Samsung : Tout ce que vous devez savoir sur le concurrent d’Oura

Préparez-vous à découvrir le Galaxy Ring, la dernière innovation de Samsung dans le domaine des objets connectés. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur ce nouveau venu qui promet de révolutionner le suivi de la santé.

Introduction sur le marché des anneaux intelligents

Après avoir dominé le secteur des montres intelligentes avec sa série Galaxy, Samsung s'aventure dans une nouvelle catégorie de produits : les anneaux intelligents. Dévoilé pour la première fois en janvier lors d'un événement et présenté au Mobile World Congress en février, le Galaxy Ring marque une étape importante dans les efforts de Samsung pour étendre son empreinte dans le suivi de la santé.

Présentation initiale : événement Unpacked de Samsung

Exposition : Mobile World Congress

Design et fonctionnalités prévues

Bien que Samsung n'ait pas encore divulgué tous les détails, le Galaxy Ring est annoncé comme un dispositif de suivi de la santé avant tout. Selon Matthew Wiggins de Samsung Research America, ce nouvel appareil vise à porter les possibilités de Samsung Health à un niveau supérieur, se positionnant ainsi comme un outil de santé et de bien-être à la fois puissant et accessible.

But principal : suivi de la santé

Introduction par : Matthew Wiggins lors de l'Unpacked

Intégration avec les applications Samsung

L'approche de Samsung en matière de suivi de la santé se concentre sur quatre domaines principaux : l'activité, la nutrition, le sommeil et le stress. Ces catégories pourraient nous donner des indices sur les fonctionnalités de santé du Galaxy Ring. Par exemple, il pourrait être lié à l'application Samsung Food pour proposer des menus personnalisés basés sur les informations de santé et la consommation calorique de l'utilisateur.

Domaines de suivi : activité, nutrition, sommeil, stress

Potentiel de personnalisation : menus sur mesure via Samsung Food

Nouveautés dans l'application Samsung Health

Le Galaxy Ring prendra en charge le nouveau score de vitalité de Samsung, similaire au score de préparation d'Oura et à la batterie corporelle de Garmin, destiné à évaluer la préparation physique et mentale à travers le sommeil, l'activité, la fréquence cardiaque au repos et la variabilité de la fréquence cardiaque. De plus, la fonction « Booster Card » offrira des insights et des conseils tout au long de la journée, aidant par exemple à comprendre les raisons d'un score de sommeil faible.

Score de vitalité : évaluation de la préparation physique et mentale

Booster Card : conseils personnalisés et insights quotidiens

Possibilités de couplage avec la Galaxy Watch

Il est également envisagé que le Galaxy Ring fonctionne en tandem avec la Galaxy Watch pour fournir des statistiques de santé plus précises, notamment en améliorant la performance de l'analyse des phases de sommeil lorsque les deux dispositifs sont portés simultanément.

Couplage avec Galaxy Watch : amélioration des statistiques de sommeil

Caractéristiques techniques supplémentaires

Le Galaxy Ring pourrait inclure des fonctionnalités telles que le suivi de l'ECG et la mesure du flux sanguin. De plus, des fonctionnalités comme les paiements sans fil et la possibilité de contrôler d'autres appareils pourraient également être intégrées, augmentant ainsi son utilité au-delà du simple suivi de la santé.

Surveillance de l'ECG et flux sanguin

Fonctionnalités supplémentaires : paiements sans fil, contrôle d'appareils

Avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, le Galaxy Ring de Samsung est prêt à rivaliser avec des dispositifs tels que l'anneau Oura. Restez à l'écoute pour plus de détails qui seront révélés au fur et à mesure que Samsung se rapproche de la date de lancement officielle.