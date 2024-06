Galaxy Ring : comment Samsung peut conquérir les détracteurs des smartwatches comme moi

La Galaxy Ring de Samsung pourrait être parfaite pour ceux qui n’aiment pas les montres intelligentes. Voici pourquoi.

Le moment de briller pour la Galaxy Ring

Je n’aime pas les montres intelligentes et je n’ai jamais envisagé d’essayer une bague intelligente jusqu’au 17 janvier 2024, lorsqu’une annonce inattendue de Samsung a eu un effet surprenant sur moi. J’étais assis au SAP Center de San Jose pour l’événement Galaxy Unpacked, au cours duquel la société a dévoilé la série Galaxy S24. La keynote s’est déroulée comme prévu jusqu’à la fin, lorsque Samsung a teasé la Galaxy Ring. Dans un moment très inhabituel pour moi, j’ai pensé : « Je veux ça et je ne sais pas pourquoi ».

La Galaxy Ring est équipée de capteurs et enregistre des données de santé, y compris votre fréquence cardiaque, vos mouvements et votre sommeil. Elle n’a pas d’écran et semble assez discrète. Après un peu d’introspection, j’ai réalisé que cela pourrait être l’appareil intelligent que je recherchais.

Mon problème avec les montres intelligentes

Je peux voir l’attrait de suivre mes pas ou de capturer un entraînement. Mais je n’aime pas l’idée de porter le même bracelet ou la même montre intelligente tous les jours pour bénéficier de ces avantages. J’aime l’idée d’un tracker discret qui ne me donne pas l’impression d’être constamment connecté à mon téléphone.

Les montres intelligentes comme l’Apple Watch sont essentiellement des versions miniatures de nos téléphones et nécessitent plus de mon attention que ma montre automatique Seiko. Et bien que je trouve toujours que la montre de Dick Tracy est un gadget de film et de bande dessinée incroyablement cool, il n’avait pas à gérer les notifications Slack, les mises à jour d’applications, trouver du temps pour la recharger ou la voir être désynchronisée avec son téléphone.

Je ne suis pas la seule personne en quête de simplification de la présence des électroniques dans ma vie. Les téléphones à fonctionnalité, les anciens smartphones « plus simples » et les appareils photo numériques compacts d’il y a une décennie connaissent une résurgence alors que les gens cherchent à minimiser le rôle important que les téléphones occupent dans leur vie. Et bien que la Galaxy Ring ne soit pas un produit rétro, elle pourrait offrir un attrait similaire.

Ce que Samsung doit réussir

Une des raisons pour lesquelles je suis intrigué par la Galaxy Ring est qu’elle est de Samsung, une entreprise avec une longue histoire dans la fabrication d’électroniques personnelles comme les smartphones et les montres intelligentes. Je ne veux pas jeter de l’ombre sur une entreprise comme Oura, mais je me sens plus à l’aise de dépenser de l’argent sur un nouveau produit d’une entreprise établie que sur une entreprise que je connais principalement grâce à Kim Kardashian.

Et bien que des années de test des téléphones Samsung m’aient instillé une certaine confiance dans l’entreprise, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas faire d’erreur, surtout si l’on considère que Samsung n’a pas le meilleur historique avec les produits de première génération (qui se souvient du Galaxy Gear?). Pour aider Samsung à éviter ces écueils, voici quelques éléments que la Galaxy Ring doit réussir pour séduire des détracteurs des smartwatches comme moi.

Prix et compatibilité

Le prix de la Galaxy Ring doit être extrêmement attrayant. Entre 200 et 250 € est la fourchette idéale, mais plus Samsung peut se rapprocher de 200 € (ou moins), mieux ce sera. J’espère également que Samsung n’ajoutera pas de frais d’abonnement supplémentaires. Je veux acheter cette bague une fois, sans avoir à payer chaque mois comme pour l’Oura Ring, qui a un abonnement mensuel de 6 € en plus de coûter entre 300 et 400 € pour la bague elle-même.

Ensuite, Samsung doit rendre la Galaxy Ring compatible avec les téléphones Android et iOS. Pour citer le Mandalorien, « C’est ainsi. » Limiter la bague aux seuls téléphones Samsung, ou même uniquement aux téléphones Android, dissuadera les gens de l’acheter. Samsung a plus de chances de faire tomber un utilisateur d’iPhone amoureux de la Galaxy Ring et de vouloir acheter un téléphone Galaxy (pensez à la stratégie halo d’Apple) que de convaincre un fidèle d’Apple d’acheter à la fois une bague et un téléphone en même temps.

Autonomie de la batterie

Le dernier point que Samsung doit réussir est l’autonomie de la batterie. Je ne veux pas m’inquiéter de charger un autre appareil chaque jour – sinon je serais plus enclin à obtenir une montre intelligente ou un bracelet de fitness. Si l’autonomie de la batterie de la Galaxy Ring est proche d’une semaine avec une seule charge, comme l’Oura Ring, Samsung m’aura conquis.

Toutes mes attentes pour la Galaxy Ring se réaliseront-elles? Ou bien la Galaxy Ring sera-t-elle juste un autre wearable que j’éviterai parce qu’elle ne répond pas à sa simplicité et à sa valeur? Nous devrons attendre le lancement de Samsung pour le découvrir.